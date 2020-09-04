Заложенные в Крыму УДК предложили наделить новыми возможностями

04.09.2020, 4:18, Новости дня

Концерн «Моринформсистема- Агат» готов создать для строящихся в Крыму универсальных десантных кораблей (УДК) систему управления, которая позволит использовать их в качестве штабных кораблей для командования разновидовыми группировками, сообщил заместитель гендиректора концерна Николай Борисов.

«В соответствии с нашим пониманием, УДК не только должен обладать десантными функциями, но и играть роль многофункционального пункта управления. Мы готовы создать для этих кораблей соответствующую интегрированную управляющую информационную систему, если заказчиком будет принято соответствующее решение», – приводит слова Борисова ТАСС.

Он отметил, что интегрированная система будет получать и обрабатывать информацию со всех датчиков, стоящих на корабле (как радиолокационных, так и оптических), будет включать в себя сеть обмена информацией с различными внешними источниками, получит каналы управления авиацией и десантными средствами.

Борисов подчеркнул, что концерн уже ведет работы в этом направлении. «Надеемся, что будем этой работой заниматься, тем более, сроки создания подобной системы для корабля достаточно короткие», – подчеркнул он.

Напомним, 20 июля на судостроительном заводе «Залив» в Крыму в присутствии президента Владимира Путина заложили первые российские универсальные десантные корабли-вертолетоносцы (УДК), получившие имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». Как ожидается, после всех испытаний строительство серии УДК в РФ будет продолжено.

Позже стало известно, что новейшие российские УДК подготовили к работе в Арктике.

По данным источников, водоизмещение российского УДК составит более 30 тыс. тонн, длина полетной палубы – свыше 220 метров, корабли смогут нести по 16 тяжелых ударных вертолетов и перевозить до 1 тыс. бойцов морской пехоты, а также бронетехнику.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие универсальные десантные корабли будут построены в России.