Адвокат «Новичка»

04.09.2020, 4:17, Разное

Публикуем фрагменты допроса Леонида Ринка, человека, который продавал убийцам яд. Ныне он — ведущий эксперт государственных СМИ.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»

Когда в Великобритании отравили Сергея Скрипаля и его дочь, а английские специалисты определили тип отравляющего вещества, главным экспертом официальных СМИ по этому поводу стал некто Леонид Ринк, который и пытался втолковать зрителям госканалов, что при отравлении «Новичком» симптомы совсем другие и что российские боевые отравляющие вещества к трагедии в Солсбери не имеют никакого отношения.

Теперь, после заявления немецких врачей и экспертов бундесвера, тот же Ринк то же самое говорит и по поводу отравления Алексея Навального.

Кто такой Ринк? Он химик, который работал в закрытой лаборатории в Шиханах, проводившей испытания ОВ. И да, он имел отношение к разработке группы веществ под обобщающим названием «Новичок».

Но отношение не только научное, но и коммерческое.

Леонид Ринк. Фото: РИА Новости

В 1994 году Ринк продал, согласно его же показаниям, это боевое ОВ за 1500 долларов.

Показания он давал на следствии, а затем и в суде по делу об убийстве банкира Кивелиди.

Но странное дело: Ринк выступал всего лишь в качестве свидетеля. Продажу секретного ОВ полукриминальным структурам ему почему-то простили. И спустя 20 лет выпустили на арену пропагандистского ТВ.

ЧТО РАССКАЗЫВАЛ РИНК

«По существу уголовного дела могу показать следующее. Я сейчас полностью подтверждаю свои прежние показания об изготовлении и передаче ампулы с отравляющим веществом Артуру Таланову и Юрию Ермоленко (их фамилии я узнал только в ходе следствия). <…>

Тогда я воспринимал Таланова и тех, кто с ним находился, как бизнесменов, потому я и согласился дать им ампулу с ядом <…>. Я передал им сначала ампулу с обычным ядом <…>. А через некоторое время Таланов мне сказал, что яд не подействовал, и я передал ему уже через Ермоленко ампулу с другим ядом, с тем, спектры которого были мне предъявлены в ходе допроса. Об обстоятельствах изготовления этого яда я также раньше давал показания и сейчас их подтверждаю. Таланов мне заплатил тогда за яд то ли полторы тысячи долларов, то ли тысячу восемьсот долларов <…>.

Один из протоколов допроса Ринка

Вещество, которое я собирался получить, науке известно, оно неоднократно синтезировалось специалистами института <…>. Оно составляет гостайну. Это вещество отличается от <…> боевого вещества по своей химической формуле, однако по токсичности оно сравнимо с Vx. Вещество известно узкому кругу специалистов <…>.

<…> Мы с ней разлили по ампулам полученное вещество и запаяли их. Всю работу проводила К. Вещества было примерно грамм, как мне кажется, мы его разлили в ампулы, примерно по 0,25 грамма. <…>

Полученные ампулы я унес к себе домой и положил их у себя в гараже. Где-то <…> в декабре 1994 года ко мне пришел Рябов, и я ему отдал ампулу <…>.

Остальные ампулы оставались у меня. Впоследствии я передал еще две ампулы. Возможно, у меня была еще пятая ампула с этим веществом, неполная, я ее для себя называл «пробником». Там вещества было <…> меньше, чем в обычной ампуле, примерно 0,02 грамма. После передачи ампул Рябову у меня оставалась одна ампула и этот «пробник». Впоследствии я передал эту ампулу Артуру Таланову <…>».

(материалы следствия и суда есть в распоряжении редакции)

Как выяснило следствие и подтвердили опрошенные «Новой» эксперты, отравляющее вещество из дела об убийстве Кивелиди относится к группе ОВ системы «Новичок».Дело Ринка. ИзбранноеИЗ РАЗГОВОРА РИНКА И СПЕЦИАЛИСТОВ НА ДОПРОСЕ

«При передаче [ампулы] я, естественно, инструктировал человека о мерах безопасности при обращении с этим веществом. <…> Говорил, что вещество действует при нанесении на кожу человека и при попадании вещества с пищей в организм. <…> Говорил, что признаки смерти будут как при сердечном заболевании. Дозы вещества, находящегося в ампуле, достаточно для смертельного отравления человека».

«Для смерти человека весом примерно 80-90 кг при воздействии через кожные покровы необходимо в сто раз меньше вещества, чем было запаяно в ампуле», — тут же уточнил специалист-химик, который присутствовал на допросе.

«Да, согласен», — ответил Ринк.

«Когда вы передавали изготовленное вами вещество <…>, вы понимали, что передаете его для использования против человека?» — уточнил прокурор-криминалист.

«Да, я понимал, что эти люди собираются применить вещество против людей», — признал Ринк.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

«Учеными-экспертами ГОСНИИОХТа было установлено, что отравляющее вещество, синтезированное их коллегой-химиком Ринком в ГИТОСе, "не имеет аналогов в мире", в научной литературе, в том числе в закрытых источниках, его свойства не описаны, данное отравляющее вещество, формула которого приводится в экспертных заключениях, относится к боевым отравляющим веществам».

Предполагаемая формула отравляющего вещества из материалов экспертизы. Согласно заключению специалистов, если к этой формуле нужно добавить фтор — получается вещество, похожее на «Новичок»С кем Ринк синтезировал вещество?

«Для того, чтобы она [коллега] не волновалась, я ей сказал, что это надо для в/ч [воинской части]<…> Оборудование в лаборатории было стандартным: колбы, вытяжка и т. д. <…> Дал [коллеге] задание и ушел. В комнате все время кто-то находился, две лаборантки, но так как я предупредил [коллегу], чтобы она на эту тему не распространялась, лаборантки ничего не знали. <…> Это был «левый» заказ, и я не желал, чтобы об этом кто-то знал третий. Она не возражала, так как я сказал, что ее работа будет оплачена, а ей очень нужны были деньги» <…>

Размеры ампулы с отравляющим веществом, достаточным для убийства ста человек, миниатюрны. «Ампулу я передавал вложенной в корпус ручки, она достаточно тонкая, чтобы там находиться».

За сотни доз отравляющего вещества в этой ампуле, согласно показаниям Ринка, ему заплатили «то ли полторы тысячи, то ли тысячу восемьсот долларов».

(Имя и фамилия «коллеги» Ринка известно редакции «Новой»)

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Почему дело против Ринка закрыли?

«В УФСБ [Саратовской области] был получен материал, из которого следовало, что в сентябре-октябре 1994 года начальник подразделения ГИТОС Ринк с целью сбыта синтезировал отравляющее вещество <…>, расфасовав его в 8-9 ампул. Указанный материал был выделен из уголовного дела об убийстве Кивелиди и по нему 01.10.1998 возбуждено уголовное дело №238709-а в отношении Ринка <…>, которое <…> принято к производству под грифом «совершенно секретно». В ходе следствия по выделенному делу установлен факт сбыта Ринком [вещества] лицам чеченской национальности в г. Москве, однако его поставка состоялась 13.09.1995, то есть позже убийства Кивелиди <…>. Уголовное дело №238709-а в отношении Ринка 01.04.1999 прекращено».

Сергей Соколов

замглавного редактора