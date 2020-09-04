Общество: Как встали планы увеличить мощь российских подводных лодок

04.09.2020, 4:08, Новости дня

Странное происшествие с российской АПЛ «Омск», которая всплыла во время учений, заставило вспомнить о событиях двенадцатилетней давности. Тогда ВМФ РФ лелеял планы модернизации атомных лодок данного проекта, в том числе оснащения их комплексами «Калибр». Что могла бы дать эта модернизация и почему она в итоге так и не состоялась?

Еще несколько лет назад в специализированной военной прессе можно было ознакомиться с планами ВМФ РФ о переоборудовании атомных подводных ракетных крейсеров проекта 949А (того же типа, к которому принадлежал погибший «Курск»). Предполагалось, что на модернизированных подлодках будут установлены пусковые установки для ракет семейства «Калибр». Открытые источники сообщали, что количество «Калибров» на каждой лодке будет составлять 72 единицы.

Однако есть опасения, что программа приостановлена – на модернизации стоят только две АПЛ данного проекта, К-132 «Иркутск» и К-442 «Челябинск». C лодками других проектов картина и того хуже. На данный момент ни одна многоцелевая атомная ПЛ третьего поколения среднего ремонта с модернизацией не получила. В чем дело и что это означает для российского Военно-морского флота?

Большие планы

В середине 2000-х годов стало ясно, что по своему оружию отечественные подводные лодки уже не соответствуют современным требованиям. Кроме того, имели место настойчивые требования Верховного главнокомандующего по увеличению носителей комплекса ракетного оружия (КРО) «Калибр» в ВМФ. В силу этих и ряда других факторов в конце 2000-х годов в ВМФ созрел план провести широкую модернизацию подводных лодок третьего поколения – ракетоносных 949А «Антей», а также многоцелевых проектов 971 и 945А.

В 2008 году ведущие разработчики подлодок предоставили свои предложения. ЦКБ «Рубин» – по своим лодкам проекта 949А, ЦКБ «Лазурит» – по титановым лодкам проекта 945А, СПМБМ «Малахит» – по 971-му проекту. 2009 год стал этапным в кораблестроительных программах ВМФ – именно с этого года на флот пошли деньги. Естественно, о грядущем финансировании было известно заранее. И именно на этот год планировалось начать модернизацию первых подлодок. Именно тогда, с тем финансированием, при быстрых и решительных действиях лодки можно было модернизировать в сжатые сроки. Лодки должны были пройти через «средний» ремонт (ремонт в середине назначенного срока службы) с модернизацией. Предусматривалось, что основные системы лодок будут отремонтированы, а электроника и автоматика будут заменены на новые. Также будет выполнена интеграция оружия четвертого поколения (в т. ч. современных крылатых ракет семейства «Калибр»).

Выполняемый совместно с модернизацией ремонт должен был продлить срок службы каждой подводной лодки на десять лет. Если бы этот план был реализован, то к сегодняшнему дню РФ имела бы совсем другой по ударной мощи Военно-морской флот. Можно предположить, к сегодняшнему дню как минимум пара подлодок проекта 949А и как минимум столько же подлодок других проектов были бы уже модернизированы, а еще такое же количество завершало бы модернизацию. Это означало бы, что суммарный залп атомных подлодок ВМФ сегодня был бы более 200 «Калибров».

Чтобы было понятно, сейчас суммарный залп всех без исключения несущих «Калибры» надводных кораблей ВМФ (включая те, которые только будут сданы в этом году) чуть более полутора сотен «Калибров». То есть можно было бы, например, не строить серию малых ракетных кораблей (МРК) «Буян-М», которая уже встала более чем в 100 млрд рублей, а «умеют» эти корабли намного меньше, чем подлодки. А к 2022–2023 годам количество модернизированных подлодок могло бы удвоиться, и с ними удвоился бы и залп.

Одно дело ракетная канонерка на Каспии, другое – пара атомных лодок, способных держать под прицелом более сотни целей на территории, например, США. Это принципиально другой уровень военной мощи.

Но что-то пошло не так. Почти начатый проект стал тормозиться. Модернизация подлодок третьего поколения не началась ни в 2009 году, ни позднее. С 2013 года очень медленно и по измененной программе начались работы с несколькими лодками – К-132 «Иркутск» и К-442 «Челябинск» проекта 949А. Из лодок проекта 971 только на К-328 «Леопард» идут серьезные работы, в том числе средний ремонт и, возможно, перевооружение на ракеты «Калибр». Также известно, что средний ремонт проходит К-461 «Волк», возможно, с нормальной модернизацией. Остальные лодки проекта 971 проходят не средний ремонт (после которого срок службы продлевается на десять лет), а восстановление технической готовности (ВТГ). А вместо модернизации идут «модернизационные работы» – доработки отдельных систем.

Эффективность модернизации

Не пройдя модернизации, наши атомоходы третьего поколения по своему боевому потенциалу остались в 80-х годах прошлого века. Много ли мы потеряли? Да.

У нас перед глазами есть пример – американцы, которые имеют огромный опыт по поддержанию старых кораблей и подлодок в боеспособном состоянии путем своевременных модернизаций. В нашем случае такие работы могли бы дать сравнимый эффект. И лодки 945-го проекта, и гиганты-ракетоносцы проекта 949А могут быть очень неплохо «обесшумлены», а 971-й проект и так довольно тихий, но и у него можно было снизить уровень шума. И, конечно, «Калибры»!

Более того, наличие у нашего флота дальнобойного скоростного противолодочного оружия (противолодочных ракет «Ответ» и антиторпед «Ласта») позволяет успешно перехватывать инициативу боя и побеждать даже при значительном упреждении в обнаружении и применении оружия противником. Т. е. с «Ластой» и «Ответом» модернизированный 971-й проект может и должен выигрывать подводную дуэль даже у новейших «Вирджиний» (не имеющих такого оружия).

Для большинства наших лодок все это останется пока нереализованными планами. Кроме «Иркутска», «Челябинска», «Леопарда» и, возможно, «Волка», ни одна из наших атомных подлодок нормальной модернизации и положенного среднего ремонта не увидела. В ходе форума «Армия-2020» было заявлено, что еще две лодки 971 будут модернизированы. Это, безусловно, хорошо, но сейчас уже 2020-й…

Последствия провала

Время безжалостно. Состояние подлодок, которые в 2009–2010 годах имело смысл модернизировать, сегодня уже другое. Погружения на глубину не проходят для подводных лодок даром, проявляется усталость металла. Магистральные кабель-трассы старше на 11 лет, чем были в 2009 году, а их замена – очень дорогое мероприятие. Если тогда можно было поставить на модернизацию большинство подлодок, то сейчас вопрос, сколько вообще имеет смысл модернизировать, открыт.

Многоцелевые лодки проекта 971, видимо, будут проходить ВТГ с мелкими модернизационными работами, и их состояние сегодня не даст продлить им жизнь настолько же, насколько это было бы возможно, попади они «в завод» вовремя. Что до ракетоносцев 949-го проекта, то сегодня можно говорить, что кроме «Иркутска» и «Челябинска» все они будут дослуживать «как есть» – без серьезных улучшений и с ПКР «Гранит» в качестве основного оружия. А эти ракеты сегодня совсем не такие неуязвимые, как были когда-то. Ситуация с проектом 949А тем более обидна, что у этих лодок весьма высокая ремонтопригодность, и модернизационные работы с ними проходят намного легче, чем с проектом 971.

В результате сегодня наши подлодки имеют серьезные эксплуатационные ограничения. К концу десятилетия они будут интенсивно списываться. А что взамен?

Вариант замены

Заявлялось, что выходом является экстренное строительство новых подводных лодок. Но тут не все просто. Единственным типом многоцелевых атомных подлодок, которые в РФ сегодня можно закладывать «здесь и сейчас», является «Ясень-М» или проект 855М.

Эти лодки, во-первых, очень дорогие. Три таких корабля – это эквивалент ударного авианосца по цене. Шесть кораблей – эквивалент Олимпиады в Сочи. Главное же то, что на сегодня серьезной модернизации требует уже сам проект «Ясень».

В РФ официально в строю семь единиц проекта 949А (включая две на модернизации), девять единиц проекта 971, включая все стоящие на ремонте и модернизации, по две 945 и 945А и пара 671РТМК. Некоторые из них боеготовы, другие на ремонте с «модернизационными работами», третьи его ожидают.

На замену всему этому корабельному составу РФ сейчас строит только шесть «Ясеней-М».

Сдача крайнего в серии будет в 2028 году. Кроме того, «Северодвинск», проекта 855 («Ясень без «М») уже в строю, сдача «Казани» («Ясень-М») планируется в этом году, «Новосибирска» – в следующем. Пока это все, на что реально может рассчитывать ВМФ.

Из этих расчетов можно предположить, что к 2030 году количество атомных подлодок в составе ВМФ РФ (кроме стратегических) упадет примерно в два раза при одновременных огромных расходах на «Ясени». Мы будем платить гигантские деньги, а флот будет сокращаться. Если бы все лодки третьего поколения прошли планировавшуюся модернизацию вовремя, то этот переход был бы сглажен, так как скорость выбывания кораблей была бы существенно ниже.

И, конечно, залп. Если одна модернизированная лодка проекта 949А имела бы 72 «Калибра» в залпе, то «Ясень-М» – не более 50. При всех преимуществах «Ясеня-М» перед старыми лодками ракетный залп у последних суммарно был бы больше. Плюс широкие возможности применения боевых необитаемых подводных аппаратов, размещения сил и средств специального назначения. Возможности по их размещению на «Ясенях» кратно меньше, чем на 949А.

В результате можно прогнозировать существенное снижение численности атомного подводного флота и крупные расходы на новые АПЛ типа «Ясень-М». Что можно сделать в такой ситуации? Как минимум – установить причины подобных проблем, которые для нашего флота, увы, не редкость.

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