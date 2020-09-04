Лето 2020 года стало самым жарким в Северном полушарии

04.09.2020, 4:08, Новости дня

Лето 2020 года стало в Северном полушарии самым жарким за всю историю метеонаблюдений, наиболее яркие погодные аномалии наблюдались в Арктике, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд со ссылкой на результаты экспресс-анализа Росгидромета.

«Росгидромет провел экспресс-анализ температурного режима за прошедшее лето, и, как показывают расчеты, средняя температура за период с июня по сентябрь оказалась рекордно теплой за весь период наблюдений в Северном полушарии», – передает его слова ТАСС.

Вильфанд отметил, что температура была выше нормы почти повсеместно в Северном полушарии. «Самые высокие аномалии сформировались в Арктике: в российском секторе температура среднесезонная была на три-пять градусов выше нормы, а в канадском – на три-четыре. В Арктике прошедшее лето оказалось самым теплым за всю историю метеонаблюдений», – отметил он.

Прошедшее лето для РФ стало четвертым в списке самых жарких. «Средняя температура в РФ на четвертом месте [за историю наблюдений]. Очень теплое. В азиатской части нашей страны температура была на два-пять градусов выше нормы, поэтому конкретно в этой части РФ лето стало третьим самым теплым в истории», – отметил Вильфанд.

В Европейской части РФ среднесезонная температура была выше нормы на один-два градуса. «Это самые первые оценки. Эта информация будет еще детализироваться чуть позже», – отметил метеоролог.

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