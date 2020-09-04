Конгрессмены: российская власть ответственна за отравление Навального

04.09.2020, 3:59, Новости дня

Реакция в политических кругах США на отравление российского оппозиционера Алексея Навального нарастает – конгрессмены говорят о возможности принятия санкций в отношении России и подчеркивают свою уверенность в причастности Кремля к покушению на известного борца с коррупцией.

Американские законодатели намерены обсудить возможную действенную реакцию на применение «Новичка» в двухпартийном режиме, и ответ Вашингтона на отравление Навального должен быть поддержан обеими политическими силами – к этому призвал в интервью Русской службе «Голосу Америки» председатель подкомитета Палаты представителей по делам Европы, Евразии, энергетике и окружающей среде, демократ от Массачусетса Билл Китинг (Bill Keating).

Билл Китинг: Путин не учитывает возможность международной реакции

По мнению Билла Китинга, те, кто отравили Алексея Навального, пытались запугать этим всю российскую оппозицию и действовали как враги демократии:

«На этого человека нападали и раньше, и Путин продолжает действовать таким способом для того, чтобы запугивать: на мой взгляд, это просто не нападение на одного оппозиционера, но явный угрожающий сигнал, означающий удушение свободы слова, удушение мирного протеста, проводимого оппозицией. То есть, это такое двухзадачное действие – не только нанести вред одному человеку, что само по себе уже плохо, но и запугать всю оппозицию. Это угроза не только свободным голосам в России, но и голосам по всей Европе, это угроза западной демократии и безопасности в целом. Все это очень серьезно».

Председатель подкомитета Палаты представителей уверен, что выводы властей Германии являются обоснованными: «Они провели серьезную научную работу. Как мы знаем, «Новичок» является «фирменным» ядом, который Россия использовала и раньше».

«Ответ должен быть широкомасштабным. Я полагаю, что мы рассмотрим его в Конгрессе, и ответ с помощью санкций также может быть предусмотрен. Я надеюсь, что обсуждение и решение будут носить двухпартийный характер – не только демократы или только республиканцы будут что-то предлагать, но и все вместе. Я предполагаю, что это будет двухпартийная коалиция членов Конгресса. И я считаю важным, чтобы мы действовали вместе с нашими союзниками в Европе, чтобы быть максимально эффективными» – говорит Билл Китинг.

Единые действия демократических стран, полагает конгрессмен, очень важны: «Когда Путин допускает такие гнусности, я не думаю, что он полностью принимает во внимание тот факт, что последует единый ответ Запада на это. Я надеюсь на международный ответ, не только США и их союзников в Европе. И если бы это получилось, то это был бы наш самый сильный шаг к тому, чтобы положить этому конец».

Билл Китинг был лично шокирован тем, с какой жестокостью действовали отравители Алексея Навального: «Мы надеемся на его выздоровление и молимся об этом. А когда он выздоровеет, я с нетерпением жду его в качестве свидетеля в нашем комитете Конгресса при разбирательстве, посвященном всему этому».

Том Малиновский: Путин в любом случае ответственен за случившееся с Навальным

Член Палаты представителей, демократ от Нью-Джерси Том Малиновски (Tom Malinowski) разделяет мнение коллеги о том, что против Навального действовала российская власть:

«Думаю, нет никаких сомнений в том, что это был акт, совершенный российским государством. Это химическое оружие, недоступное для негосударственных субъектов. Российские власти и раньше использовали его для нападения на тех, кого они считают своими врагами. И я думаю, очень мало сомнений в том, что именно это произошло в данном случае».

Том Малиновски призывает к введению по-настоящему эффективных санкций в отношении тех, кто причастен к покушению на российского оппозиционера: «Думаю, нужны реально наказывающие санкции. Одни только санкции не сделают Владимира Путина “тише воды – ниже травы”, но отсутствие наказывающих санкций послужит сигналом того, что остальной мир либо терпит такое поведение, либо чувствует себя бессильным его остановить».

Конгрессмен, выступающий за международное сотрудничество в вопросах прав человека, считает, что и в этом случае всем нужно действовать вместе:

«Я рад, что многие страны мира объединились для выражения своего возмущения. Я хотел бы, чтобы Соединенные Штаты более четко возглавляли эти усилия. Чрезвычайно важно, чтобы все, что мы делаем, делалось совместно с нашими союзниками, а не только Соединенными Штатами, Соединенным Королевством или даже Европейским Союзом. Мы должны передать это в Совет Безопасности ООН, даже если Россия, без сомнений, наложит вето на любые резолюции. Я считаю, что мы должны задействовать и Конвенцию о запрещении химического оружия – как вы знаете, «Новичок» был внесен в список запрещенных отравляющих веществ согласно этой Конвенции. Расплата за такие действия должна наступить».

Том Малиновский уверен, что Владимир Путин в любом случае причастен к тому, что произошло с Навальным, прямо или опосредованно: «Либо Путин приказал это сделать, либо какие-то другие люди в правоохранительных органах или разведывательном аппарате сделали это потому, что думали, что это понравится Путину. В любом случае он несет ответственность. Если это второе, то он несет ответственность за создание впечатления, что такие действия ему понравятся».

«Он, безусловно, способен послать ясный и недвусмысленный сигнал всем этим сотрудникам органов безопасности России, что нападение на диссидентов, будь то с помощью яда, пули или любым другим способом, является преступлением, и с ним нельзя мириться. Если бы он сделал это, этого бы не случилось», – считает конгрессмен.