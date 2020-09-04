Байден встретился в Кеноше с семьей афроамериканца Джейкоба Блейка

04.09.2020, 3:59, Новости дня

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден в четверг посетил Кеношу, штат Висконсин, где он встретился с жителями города, пострадавшего от гражданских беспорядков, вызванных стрельбой полиции при задержании афроамериканца Джейкоба Блейка.

Прежде чем прибыть в город с населением 100 000 человек, расположенный на берегу озера Мичиган, бывший вице-президент встретился в близлежащем аэропорту Милуоки с родственниками Джейкоба Блейка. 23 августа при попытке ареста Блейка, полицейские, прибывшие в его дом для расследования жалобы на домашнее насилие, выстрелили ему в спину семь раз.

Визит Байдена состоялся через два дня после того, как его оппонент на предстоящих выборах, президент Дональд Трамп посетил Кеношу и выразил поддержку сотрудникам правоохранительных органов и их усилиям по подавлению беспорядков. Трамп не встречался с семьей Блейка, пока был в Кеноше.

В сообщении предвыборного штаба Байдена говорится, что он и его жена Джилл в течение часа общались с родителями Блейка и другими членами семьи, некоторые из которых приняли участие во встрече по телефону. Из сообщения также стало известно, во встрече участвовали трое членов группы юридической поддержки Джейкоба Блейка.

«Семья была благодарна за проведение встречи и была очень впечатлена тем, что Байдены были настолько вовлечены и были готовы действительно слушать. Мать Джейкоба провела молитву за выздоровление Джейкоба, – заявил Бен Крамп, адвокат семьи, – Было совершенно очевидно, что вице-президенту Байдену не все равно, так как он отнесся к Джейкобу-младшему… как к человеку, достойному внимания и молитвы».

В последовавшей за этим встречей Байдена с жителями Кеноши приняли участие 20 человек – лидеры городской сообщества. В ходе встречи Байден подверг критике не только расизм, но и своего соперника, Дональда Трампа.

«Мы наконец-то подошли к тому моменту, когда мы сможем разобраться с первородным грехом этой страны, 400-летним рабством. Я не могу сказать, что, если завтра Бог сделает меня президентом, я гарантирую, что все будет решено за четыре года, – заметил Байден, по словам которого, проигрыш Трампа на выборах позволил бы США «продвинуться намного дальше».

«Есть определенные вещи, стоящие проигрыша…, но мы не собираемся проигрывать», – заявил Байден.

В штабе Трампа визит Джо Байдена в Кеношу назвали «чисто политическим». Директор по связям с общественностью штаба Трампа Тим Мерто раскритиковал бывшего вице-президента за неспособность озвучить «какие-либо обвинения против "антифа" или других левых агитаторов, которые устроили бунты в американских городах от побережья до побережья».