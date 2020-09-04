Матвиенко оценила рекордный урожай зерна в Ростовской области

04.09.2020, 3:48, Новости дня

Ростовские аграрии в 2020 году получили рекордный урожай качественного зерна, несмотря на сложности, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Ростовскую область.

«Сейчас мне хочется сказать слова огромной благодарности селянам Ростовской области, которые, несмотря на крайне не благоприятные условия в этом году, добились рекордного урожая зерна, причем качественного зерна, продовольственного», – цитирует Матвиенко ТАСС.

Матвиенко отметила, что положительные изменения произошли во всех сферах экономики региона за последние годы. «Я уже не первый раз на замечательной донской земле, впечатления самые положительнее, это такая, знаете, земля-труженик, самое большое достояние Ростовской области – это замечательные люди, которые очень любят свою землю. И я вижу, как много изменений произошло за последние годы во всех сферах, вот какую бы мы сферу не взяли, огромное движение области вперед», – отметила она.

В частности, председатель Совета Федерации отметила положительные темпы развития промышленности. «Ростовская область обладает огромным потенциалом промышленным», – заключила Матвиенко.

В начале августа губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил журналистам, что в этом году Ростовская область вышла на первое место в стране по урожаю ранних зерновых. По его словам, в 2020 году регион намерен увеличить экспорт зерна на 12%, всего планируется экспортировать зерновых на 5 млрд долларов.