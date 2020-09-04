 

Гидрометцентр предупредил о «невыносимой жаре» в ряде регионов России

04.09.2020, 3:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинЮг европейской части РФ в ближайшие дни ожидает «невыносимая жара», температура будет выше климатической нормы на 2-6 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«На юге европейской территории жара [ожидается] просто невыносимая, причем уже на юге Центрального федерального округа: Белгородская, Курская, Воронежская области – там [температура воздуха достигнет] 35-37 градусов. В Краснодарской области, Адыгее прогнозируется до 39 градусов», – приводит слова Вильфанда ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ также сообщил, что в ближайшие дни жара ожидается в Сочи, Симферополе – до 37 градусов тепла. Связано это с антициклональным режимом, который установился на европейской части России.

«На всей европейской территории антициклональный режим, но на востоке северные ветры, потому там низкая температура, а на остальной территории – либо на 2-4 градуса, либо на 5-6 градусов выше нормы», – отметил метеоролог.

Напомним, лето 2020 года признали самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Северном полушарии.

Ранее Гидрометцентр предупредил россиян об аномально теплой погоде в начале сентября.



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