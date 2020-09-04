 

В Днепре мужчина предложил патрульным полицейским покурить коноплю. Его задержали

04.09.2020, 3:32, Новости дня

Днепровские полицейские задержали мужчину, который предложил им вместе покурить коноплю. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook.

По словам полицейских, на улице Карагандинской в Днепре к патрульному экипажу подошел неизвестный и предложил правоохранителям вместе покурить коноплю. Мужчина имел признаки наркотического опьянения. Он показал инспекторам сверток, в котором было вещество, растительного происхождения, похожее на наркотическую.

“35-летний житель Днепра обиделся, когда патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и доставили его в Самарское отделение полиции”, – говорится в сообщении.

Также правоохранители сообщили о еще одном странном случае во время патрулирования. Полицейских вызвали в один из домов на улице Романа Шухевича. Его жители жаловались на соседку, которая разбросала в подъезде и у квартир птичий помет.

Патрульные пообщались с женщиной и она подтвердила, что разбросала помет, поскольку соседи кормят птиц, однако за ними не убирают. На женщину патрульные составили протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях.

Як відомо, інколи патрульні фіксують досить дивакуваті правопорушення мешканців Дніпра. Розкажемо сьогодні про два з…

Posted by Патрульна поліція Дніпропетровської області on Kolmapäev, 2. September 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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