Пожары в Харьковской области. Объявлена чрезвычайная ситуация

04.09.2020, 3:32, Новости дня

Из-за пожаров в Двуречанском районе комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Харьковской области объявила режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, написал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в Facebook.

“Это будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье”, – написал он.

‼️ У зв’язку з пожежами в Дворічанському районі КТЕБ та НС області ухвалено рішення про оголошення надзвичайної ситуації… Posted by Олексій Кучер on Neljapäev, 3. September 2020

В Харьковской области 2 сентября на территории Новомосковского лесхоза в полдень начался пожар, огнем было охвачено порядка 10 га леса. Лес горел недалеко от поселка Клугино-Башкировка, дым от него был виден в Чугуеве.

В ГСЧС области сообщили о втором пожаре, он вспыхнул на территории Двуречанского лесничества и охватил территорию в 400 га. Из-за порывов ветра пламя начало распространяться на верхушки деревьев и на жилой сектор села Горобьевка. В селе Гряниковка организовали эвакуацию жителей.