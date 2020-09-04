 

В Тернопольской области школу отправили на карантин из-за COVID-19 у директора

04.09.2020, 3:32, Новости дня

Школу в селе Кошиловцы (Тернопольская область) закрыли на карантин, с 3 сентября ученики будут учиться дистанционно. Об этом рассказал Общественному председатель райгосадминистрации Владимир Шипитко.

По его словам, такое решение приняли из-за того, что COVID-19 заболела директор школы. Также в селе закрыли детский сад.

По состоянию на 3 сентября коронавирус в Украине уже выявили у 128 228 человек. Общее количество скончавшихся от инфекции увеличилось до 2710, выздоровело от коронавирусной болезни 59 676 человек.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запрещали массовые мероприятия, закрывали торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничивали работу транспорта.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина, а 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа в Украине продлили карантин до 1 ноября. С 7 сентября в Украине заработает новое карантинное зонирование.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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