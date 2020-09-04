 

Адвокат Ефремова объяснил решение актера признать вину

04.09.2020, 3:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинАдвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, заявил, что подзащитный признал вину, потеряв последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.

«Он сказал: Эльман, если суд откажет в биологии, надо заканчивать – принесу публичные извинения и признаю свои вину», – передает слова Пашаева «Комсомольская правда».

Ранее Пашаев просил не лишать Ефремова свободы.

На суде Пашаев заявил, что преступление его подзащитного является неумышленным.

Напомним, в четверг Ефремов признал вину в ДТП. Прокурор запросила для него 11 лет колонии общего режима.

Вдова, брат и младший сын Сергея Захарова, погибшего в аварии, заявили к актеру Ефремову иск о компенсации морального вреда на 1 рубль. Старший сын погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова запросил компенсацию в виде 7,5 млн рублей.



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