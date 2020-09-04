Адвокат Ефремова объяснил решение актера признать вину
04.09.2020, 3:08, Новости дня
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, заявил, что подзащитный признал вину, потеряв последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.
«Он сказал: Эльман, если суд откажет в биологии, надо заканчивать – принесу публичные извинения и признаю свои вину», – передает слова Пашаева «Комсомольская правда».
Ранее Пашаев просил не лишать Ефремова свободы.
На суде Пашаев заявил, что преступление его подзащитного является неумышленным.
Напомним, в четверг Ефремов признал вину в ДТП. Прокурор запросила для него 11 лет колонии общего режима.
Вдова, брат и младший сын Сергея Захарова, погибшего в аварии, заявили к актеру Ефремову иск о компенсации морального вреда на 1 рубль. Старший сын погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова запросил компенсацию в виде 7,5 млн рублей.
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