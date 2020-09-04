Грузия заявила о «причастности» РФ к атаке на систему Минздрава страны

04.09.2020, 3:08, Новости дня

Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили заявил, что российские спецслужбы якобы могут стоять за хакерской атакой, совершенной на систему Минздрава Грузии 1 сентября.

По его словам, это тяжкое преступление, передает «Интерфакс».

Напомним, в МВД Грузии 3 сентября заявили о кибератаке на грузинскую лаборатории имени сенатора США Ричарда Лугара из-за рубежа. Начато расследование, Грузия обратилась за помощью к западным партнерам.

По данным МВД, целью атаки были «защищенные документы медицинского характера и важная информация по поводу пандемии».

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявлял, что в Грузии и США есть лаборатории, в которых производятся химические вещества из группы «Новичок».