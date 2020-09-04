 

Ученые создали «калькулятор смерти»

04.09.2020, 3:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинУченые из Университета Восточной Англии разработали приложение, которое позволит узнать, в каком примерно возрасте может умереть человек, сообщило The Sun.

Для создания такого «калькулятора» специалисты использовали данные о состоянии здоровья более 100 тыс. человек старше 60 лет. Их жизненные показатели отслеживались каждые шесть месяцев. Исходя из полученной информации, эксперты сформировали 648 «профилей риска», которые легли в основу приложения, передает РИА «Новости».

Отмечается, что «калькулятор» задействует такие показатели, как пол, текущий возраст, индекс массы тела, наличие вредных привычек и хронических заболеваний. Есть и менее очевидные факторы: давление, уровень холестерина в крови, место жительства и даже расовая принадлежность.

«Это приложение поможет людям задуматься, как увеличить продолжительность жизни», –  отметила руководитель группы разработчиков приложения Елена Кулинская.

При этом создатели «калькулятора смерти» отметили, что он высчитывает средние параметры продолжительности жизни, не ориентируясь на многие индивидуальные особенности. Они подчеркнули, что основная цель приложения – дать пользователю «пищу для размышления» о своем здоровье.

Напомним, в начале мая во время вспышки коронавируса польские ученые разработали специальный калькулятор, который может рассчитать вероятность летального исхода при этом заболевании.



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