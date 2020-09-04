В день штурма школы в Беслане

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04.09.2020, 2:55, Разное

….москвичи возлагают цветы к памятнику жертвам трагедии.


Памятник в память о жертвах трагедии в Беслане на пересечении Солянки и Подколокольного переулка в Москве. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
ТЕМАТри материала «Новой газеты» о Беслане:

Теракт в Беслане: есть люди, которым известно все. Это не версия, а факты, изложенные именно так и в той последовательности, как они происходили (2006 г.)

Правда о первых взрывах. Огнеметы в Беслане применялись, пока заложники были живы. Интервью с доктором технических наук Юрием Савельевым (2006 г.)

«Школа номер один». Фильм «Новой газеты» про Беслан (СМОТРЕТЬ)

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Источник: Новая газета



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