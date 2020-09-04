Минздрав озвучил рекомендации к вакцинации россиян от коронавируса

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04.09.2020, 2:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинМинздрав РФ рекомендовал проходить вакцинацию от коронавируса только тем, кто не перенес это заболевание и не имеет антител, об этом говорится в обновленном списке рекомендаций ведомства.

В приоритетную группу вакцинации от коронавируса вошли работники медицинских организаций (все сотрудники), образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков,охранных предприятий и других), студенты, призывники. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на новые рекомендации министерства.

Для лечения коронавируса могут быть использованы несколько препаратов. Исследования лекарства фавипиравира показали его эффективность более чем у 85% пациентов, добавили в ведомстве.

Также Минздрав оставил гидроксихлорохин в рекомендациях по лечению пациентов с коронавирусом.

«Гидроксихлорохин остался в схемах лечения для пациентов с легкими и среднетяжелыми формами заболевания. Такое решение было принято на основе новых научных данных, полученных в мире, которые показывают, что применение гидроксихлорохина эффективно только на ранних этапах развития заболевания, при назначении до пятого дня после появления симптомов с учетом противопоказаний», – говорится в сообщении.

«В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним относятся фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир», – цитирует ведомство РИА «Новости».

По имеющимся данным о результатах применения всех препаратов, сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности пока нельзя, потому «их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения».

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Подробная информация о российской вакцине от коронавируса опубликована на официальном сайте.



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