Группа конгрессменов США потребовала ввести санкции против России

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04.09.2020, 2:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинНесколько конгрессменов США потребовали от министра финансов страны Стивена Мнучина немедленного введения санкций против РФ за «намерение вмешаться» в американские выборы президента.

Конгрессмены написали письмо с таким требованием, под ним подписались 11 человек, в том числе лидер демократов в сенате Чак Шумер, передает РИА «Новости».

По мнению авторов письма, нужно наложить санкции на частные и государственные компании России. В обращении они отметили, что данные о «вмешательстве» получили от американской разведки.

Ранее комитет Сената по разведке заявил, что есть якобы «неопровержимые доказательства вмешательства» российской стороны на «инфраструктуру выборов» в Соединенных Штатах.

При этом МИД РФ не увидел реальных фактов в докладе Сената о «вмешательстве» РФ в выборы в США.

МИД РФ заявлял, что Москва не имеет никакого отношения к приписываемым ей кибератакам на выборы президента США, так как не поддерживает каких-либо кандидатов в других странах.



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