 

Венгрия отказалась утверждать пакет помощи экономике ЕС

04.09.2020, 2:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинВласти Венгрии отказываются утверждать пакет помощи пострадавшей от пандемии коронавируса экономике ЕС объемом 750 млрд евро из-за новых правил распределения дотаций в зависимости от соблюдения страной принципов верховенства права, сообщило Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

«Венгрия заявила, что хочет разобраться с вопросом о верховенстве права, прежде чем принять решение», – приводит слова одного из источников ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о сложностях, которые возникли у стран Евросоюза на пути к принятию семилетнего бюджета и согласованию фонда восстановления экономики.

Напомним, 21 июля главы государств и правительств стран ЕС в ходе прошедшего в Брюсселе саммита договорились о семилетнем бюджете Евросоюза в размере 1,074 трлн евро на период с 2021 по 2027 год и создании внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС объемом 750 млрд евро.

При этом соблюдение странами Евросоюза принципа верховенства права впервые стало решающим критерием распределения бюджетных расходов между странами Евросообщества. Теперь объемы дотаций из бюджета и фонда восстановления ЕС напрямую связаны с соблюдением страной основных принципов демократии. В первоначальном варианте итогового документа предполагалось автоматическое сокращение выплат стране, которую Еврокомиссия уличит в несоблюдении европейских ценностей, однако по предложению председателя Евросовета Шарля Мишеля механизм надзора за его соблюдением был смягчен – этот вопрос будет обсуждаться на саммитах ЕС. В ходе переговоров Польша, Венгрия и ряд других государств Восточной Европы выступали против введения юридически прописанного условия соблюдения странами принципа верховенства права (как его оценивает Брюссель).

В мае Еврокомиссия предложила потратить на восстановление экономики стран ЕС 750 млрд евро. При этом, по оценкам ЕК, для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса Евросоюзу потребуется как минимум 1,5 трлн евро.

Отметим, согласно данным статистической службы Европейского союза Eurostat, во втором квартале ВВП ЕС рухнул до рекордных значений. В начале мая Евросоюз объявил о вступлении в глубочайшую рецессию в своей истории.



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