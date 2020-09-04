Россия пытается подорвать уверенность американцев в безопасности голосования по почте

04.09.2020, 2:35, Новости дня

Министерство внутренней безопасности (DHS) предупредило о попытках России подорвать уверенность американцев в безопасности и законности голосования по почте.

В бюллетене с пометкой «Только для служебного пользования», распространенном в четверг, Управление разведки и анализа Министерства внутренней безопасности заявило, что Россия «вероятно, продолжит усиление критики голосования по почте и внесения изменений в процесс голосования в условиях пандемии COVID-19, чтобы подорвать общественное доверие к избирательному процессу».

В бюллетене говорится, что в середине августа российские государственные средства массовой информации и контролируемые Москвой сайты начали критиковать практику голосования по почте, «заявив, что избиратели, не имеющие права голоса, могут получить бюллетени из-за устаревших списков избирателей, в результате чего огромное количество бюллетеней будет не учтено и появятся возможности для манипуляции».

В документе говорится, что российские СМИ пытаются подорвать доверие американцев к голосованию по почте, утверждая, что это предоставляет «широкие возможности для мошенничества на выборах».

Авторы бюллетеня также пишут, что Россия активизирует использование интернет-троллей для того, чтобы подорвать доверие американцев к выборам с помощью обвинений в коррумпированности избирательной системы и «злонамеренного вмешательства из-за рубежа». После проведения кокусов в Айове в начале этого года, в российской прессе появились сообщения о результатах «в пользу кандидатов от истеблишмента» и о том, что проблемы с системой для голосования привели к «манипуляциям с бюллетенями».

Министерство внутренней безопасности не ответило на просьбу Reuters прокомментировать содержание бюллетеня. Российское руководство отрицает вмешательство в выборы в США.

Адам Шифф, демократ, возглавляющий Комитет по разведке Палаты представителей, заявил, что содержание бюллетеня подтвердил его обеспокоенность тем, что Россия пытается «посеять недоверие к нашему демократическому процессу».

«Россия повторяет деструктивный и ложный нарратив о голосовании по почте, который агрессивно продвигают президент Трамп и его помощники, включая генерального прокурора (Уильяма) Барра».

Дональд Трамп неоднократно критиковал голосование по почте. Так, 30 июля президент написал в Твиттере, что, благодаря «всеобщему голосованию по почте… в 2020 году состоятся самые недостоверные и мошеннические выборы в истории».