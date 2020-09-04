В Германии нашли мертвыми пятерых детей. Их мать пыталась покончить с собой

04.09.2020, 2:10, Новости дня

В жилом доме немецкого города Золинген нашли мертвыми пятерых детей, их мать подозревают в убийстве. Об этом 3 сентября сообщила полиция, пишет Bild.

Обнаружены тела трех девочек в возрасте полутора, двух и трех лет и двух мальчиков шести и восьми лет, заявили правоохранители.

По информации издания, полицию вызвала бабушка детей. Она сообщила, что ее 27-летняя дочь убила пятерых детей и, возможно, скрывается с другим ребенком и планирует покончить с собой.

Мотивы женщины пока неизвестны, ее допросят позже в полиции.

В 13.46 по местному времени (14.46 по Киеву) примерно в 35 км от Дюссельдорфа женщина бросилась под поезд и получила серьезные травмы, говорится в сообщении.

Шестой ребенок, 11-летний мальчик, выжил и остался невредимым.

В полиции отметили, что мать приехала в Дюссельдорф на общественном транспорте с 11-летним сыном. Был ли он свидетелем попытки самоубийства пока не известно.