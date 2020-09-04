 

Финский хоккейный клуб не прилетел на матч в Минск из-за ситуации в Беларуси

04.09.2020, 2:10, Новости дня

Финский клуб “Йокерит” не полетел в Минск на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который должен был состоятся 3 сентября. Об этом информирует сайт КХЛ.

“Йокериту” засчитано техническое поражение, отметили в лиге.

Представители “джокеров” объяснили, что пытались отложить матч в Минске из-за ситуации в Беларуси, однако “Динамо” отказалось.

“В четверг утром было принято решение, что команда не поедет в Минск по соображениям безопасности… Мы дали понять, что сейчас не время играть в хоккей в Беларуси”, – объяснили в “Йокерите”.

Руководство финского клуба отметило, что команда готовится к продолжению игр в КХЛ “в обычном режиме” и 5 сентября сыграет в Латвии с рижским “Динамо”.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал дествующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Задержанные рассказывали, что правоохранители издевались над ними – раздевали догола и избивали. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что им известно о 450 случаях пыток задержанных во время протестов в Беларуси и что местонахождение шести человек до сих пор неизвестно. 

Задержанные рассказывали, что правоохранители издевались над ними – раздевали догола и избивали. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что им известно о 450 случаях пыток задержанных во время протестов в Беларуси и что местонахождение шести человек до сих пор неизвестно. 

Оппозиция требует проведения честных выборов. Лукашенко сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил оппозицию в попытке захвата власти.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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