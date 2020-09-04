 

Шкарлет надеется, что из фонда борьбы с COVID-19 выделят 3 млрд грн на образование

04.09.2020, 2:10, Новости дня

На следующей неделе из фонда борьбы с COVID-19 выделят 3,3 млрд грн на средства дезинфекции и индивидуальной защиты для учреждений образования. Об этом 3 сентября в эфире ток-шок “Право на владу” на телеканале “1+1” рассказал врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

“Мы сегодня подготовили новый запрос. По первому Министерство финансов дало нам отказ по финансированию старых секвестрованных программ. В этот раз мы сделали новый запрос чисто на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в размере 3,3 млрд грн. Надеемся, что мы на следующей неделе проведем эти изменения”, – сказал Шкарлет.

Министр отметил, что эти деньги могут выделить потому, что фонд борьбы с коронавирусом использован только на 32%. Поэтому часть средств можно перераспределить на образование, считает Шкарлет.

До этого 31 августа Шкарлет говорил, что из фонда борьбы с коронавирусом на сферу образования не выделили ни копейки. 

“Заявка наша есть на два с чем-то миллиарда, но пока ничего не выделялось. Возможно, в октябре будет, когда будет перераспределение. Фонд [борьбы с] COVID сегодня пуст, там нет ни копейки”, – сказал Шкарлет. 

В апреле Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные, на борьбу со вспышкой инфекции.

В июне Рада разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.

В конце июля Минфин сообщил, что все средства фонда распределены. В министерстве рассказали, что в целом из фонда на сферу здравоохранения выделили 16,3 млрд грн, на социальную сферу – 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка – 2,5 млрд грн, на стимулирование экономики – 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета – 500 млн грн, на сферу образования – 52,5 млн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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