“Обвиняется в узурпации власти”. Сайт МВД Беларуси взломали и добавили Лукашенко в список разыскиваемых

04.09.2020, 2:10, Новости дня

На сайте МВД Беларуси появилась информация о розыске действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Скриншот опубликован в Telegram-канале “Наша ніва”.

В список розыска также включен министр внутренних дел Юрий Караев.

Лукашенко и Караев обвиняются в “преступлениях против белорусского народа”. Кроме того, действующего главу Беларуси обвинили в “узурпации власти”.

На момент написания новости сайт МВД Беларуси не открывался.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим.