Чехия отложила переговоры с Россией о сотрудничестве из-за Навального

04.09.2020, 2:08, Новости дня

Начало консультаций между Россией и Чехией на основе Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года отложено в связи с ситуацией в Белоруссии и произошедшим с Алексеем Навальным, сообщил чешский министр иностранных дел Томаш Петржичек.

«Несмотря на то, что консультации являются предметом двусторонних отношений и ситуацию, касающуюся господина Навального [Чехия] будет решать в рамках Евросоюза, речь идет о столь серьезной новости, что она угрожает готовящимся консультациям», – приводит ТАСС текст заявления главы МИД Чехии пражскому сетевому изданию Denik N.

На подготовке консультаций, целью которых является разморозить чешско-российские отношения, негативно отразилась и ситуация в Белоруссии. В связи с происходящими там событиями начало консультаций, по словам министра, было отложено.

Напомним, в среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – это почки, печень, легкие – на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть, не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев указал, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Навального необходимо знать конкретное название вещества, а утверждать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.

Отметим, в конце августа минюст Германии получил запрос от Генпрокуратуры России, в котором российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения блогера, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В МИД РФ подчеркивали, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.