 

США расширили список санкций по Ирану

04.09.2020, 1:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинВласти Соединенных Штатов расширили список санкций по Ирану, добавив в него три физических лица и 11 юридических лиц, сообщило американское Минфин.

По данным властей США, некоторые из компаний, в отношении которых вводятся санкции, базируются в Гонконге и ОАЭ, передает ТАСС.

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео передал в СБ ООН документы о намерении США начать восстановление санкций ООН против Ирана. Члены Совбеза заявили, что США не имеют права требовать от СБ ООН восстановить санкции против Ирана.

Резолюция 2231 содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана. Резолюция предполагает, что если будут выявлены серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из постоянных членов СБ выскажется против, санкции автоматически будут возобновлены.



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