Турция отреагировала на призывы НАТО к переговорам с Грецией

04.09.2020, 1:48, Новости дня

Турция поддерживает инициативу НАТО о начале переговоров между Анкарой и Афинами по урегулированию ситуации в Средиземном море и готова приступить к ним без предварительных условий, говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

«Генеральный секретарь НАТО [Йенс Столтенберг] выступил с инициативой по снижению напряженности в Восточном Средиземноморье и по предотвращению нежелательных ситуаций с морскими и воздушными элементами. Эта поддержанная нашей страной инициатива, как сообщил сегодня генеральный секретарь [НАТО], направлена на начало переговоров военно-технического характера между двумя странами в рамках НАТО. Эти переговоры касаются не только решения двусторонних вопросов между Турцией и Грецией, но и договоренностей, которые обсуждались между военными двух стран. Мы ожидаем, что Греция поддержит эту инициативу генерального секретаря НАТО», – приводит текст заявления турецкого внешнеполитического ведомства ТАСС.

В МИД Турции отметили, что Анкара готова приступить к переговорам с Афинами «без предварительных условий». В министерстве при этом добавили, что Турция готова к диалогу, чтобы «найти постоянные решения по всем вопросам в рамках международного права».

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности Турции и Греции начать переговоры по урегулированию ситуации в Средиземном море. При этом в Греции опровергли утверждение о готовности к переговорам с Турцией в рамках НАТО.

Напомним, в прошлую пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уведомил генсека НАТО о намерении Турции защищать свои интересы в Средиземноморье. Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена взять то, что ей, на взгляд руководства страны, полагается в Средиземном, Эгейском и Черном морях. После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз намерен ускорить разработку санкций в отношении Турции за ее нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье.

В начале июня министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности к военным действиям против Турции для защиты суверенитета страны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об угрозе начала большой войны в Средиземном море из-за островка Кастелоризо, расположенного в сравнительной близости от курортной Антальи. Остров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тыс. кв. км. Турция признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг острова.