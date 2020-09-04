Мнение: Памятка будущему военному корреспонденту

04.09.2020, 1:34, Разное

Занимательный материал о подготовке военных корреспондентов к отправке в зоны боевых действий.

Памятка будущему военному корреспонденту

Профессия военного журналиста – это довольна опасная профессия, которая связана с каждодневным риском. Не зря военкоров называют элитой журналистики.

К сожалению, данные статистики за последние несколько лет говорят о том, что огромное количество военных корреспондентов и фотожурналистов погибает во время исполнения своих обязанностей.

Только в информационном агентстве США Ассошиэйтед Пресс за последнее время погибло 4 человека, что уже и говорить о внештатных сотрудниках, так называемых – стрингерах, которые еще более уязвимы в погоне за «горячими» репортажами.

Если говорить о статистике погибших журналистов, например, в 2016 году погибло 74 журналиста. А в 2015 году погиб 101 журналист. Среди убитых 57 профессиональных журналистов, девять блогеров и восемь стрингеров. При этом, 53 журналиста были убиты преднамеренно из-за своей профессии. Еще 21 журналист погибли во время выполнения своих профессиональных обязанностей. В Сирии было убито 19 журналистов. В Афганистане погибло 10 журналистов. В Ираке 7 журналистов, а Йемене 5 журналистов, на Донбассе также погибло 5 журналистов.

Всего с 2006 года во всем Мире во время исполнения своих профессиональных обязанностей погибло более 700 журналистов.

На пресловутом Западе давно пришли к выводу, что журналиста работающего в горячей точке или на войне необходимо соответствующим образом готовить.

Основателем «школы военкоров» является Джейсон П. Хоу (Jason P. Howe) — опытный фотожурналист, который последние 10 лет провел, освещая самые «горячие» события, повседневную жизнь и истории самых опасных зон конфликтов последнего десятилетия. А это Ирак, Афганистан и Ливан. Он также работал в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Внутренний конфликт в Колумбии был освещен в его книге «Колумбия: между строк».

«Ветеран» зоны конфликтов с многолетним стажем совместно с командой волонтеров набирает желающих военкоров на 7-дневный курс обучения. Им преподается практический и теоретический курс: от оказания помощи на поле боя и получения информации о взрывных устройствах до правил этики и поведения военных журналистов.

В России тоже есть курсы подготовки военных корреспондентов.

Ассоциация военной прессы, входящая в Союз журналистов Москвы Павла Гусева, при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, с участием Минобороны РФ, МВД, ФСБ и других органов ежегодно проводит курсы спецподготовки журналистов, работающих в экстремальных условиях и горячих точках, которые называются «Бастион».

Первый поток курсов Бастион состоялся в мае 2006 г. на базе Учебного центра Общевойсковой академии ВС РФ «Выстрел».

Инструкторы «Бастиона» помогают журналистам понять, насколько тяжело оказаться посреди боя, и проверить, могут ли переносить стресс даже в искусственно созданных жестких условиях. В общем, полученные на программе навыки помогают военкорам сохранить жизнь себе и окружающим.

Занятия проводятся в полевых условиях на специализированном полигоне с моделированием реальных кризисных ситуаций, с применением боевой техники. Перед слушателями курсов выступают специалисты ФСБ, НАК, МВД, МО РФ, МВД, Росгвардии, МЧС, МИДа, Роспечати, военные медики. Мастер-классы ведут известные журналисты.

В этой статье я не буду комментировать все то, что пишут в Российских СМИ о качестве подготовки будущих военных корреспондентов на курсах «Бастион». По большому счету о качестве этого обучения можно судить по такому критерию, что российские журналисты, находящиеся в горячих точках не имеют элементарных аптечек соответствующих стандарту TCCC — Tactical Combat Casualty Care или говоря русским языком, полевых аптечек по оказанию доврачебной помощи в боевых условиях. Видимо на курсах «Бастион» инструкторы и организаторы считают, что будущих военкоров надо готовить к нечто другому. Как говорится, ну и ладно…

У меня тоже есть некоторый опыт военной журналистики. Может быть, он не такой большой, как у Евгения Поддубного или Александра Сладкова, и мне далеко до профессионального мастерства организаторов курсов «Бастион» присасываться к бюджету, тем не менее, гражданская война в Ливии, война в Сирии, да и работа в ходе военного конфликта на Донбассе позволяют мне делать некоторые выводы и экспертные замечания.

В этой связи я решил написать небольшую памятку будущему военному корреспонденту:

1. Перед выездом в горячую точку, изучите будущий район свой работы. Какие есть дороги, населенные пункты, какой рельеф местности, и какая у него суточная проходимость. Если в будущем районе источники воды и другие, жизненно важные ресурсы, которые вам могут потребоваться, если вам придется действовать автономно. Какое население проживает в районе предстоящей работы, на каких языках оно говорит, какие традиции и обычаи есть на этой территории.

2. Изучите силы и средства, действующие в регионе военного конфликта, причем, как с одной, так и с другой стороны конфликта. Названия подразделений, публичных лиц и командиров, которые непосредственно в районе предполагаемой работы осуществляют власть на земле.

3. Если есть возможность, сделайте страховку для журналиста, работающего в горячей точке.

4. Перед поездкой приобретите для каждого члена группы журналистов полевую аптечку стандарта TCCC — Tactical Combat Casualty Care и изучите порядок использования ее содержимого. Изучите инструкцию по правилам поведения в условиях минной опасности и правилам поведения в случае обнаружения признаков минирования.

5. Приобретите несколько комплектов удобной тактической, либо спортивной одежды стиля милитари, которая будет пригодна для длительной повседневной носки. Обратите особое внимание на обувь.

6. Приобретите запас батареек основных типов, аккумуляторов и других источников питания. Если есть возможность, купите малогабаритную солнечную панель для зарядки аккумуляторов и мобильных телефонов. Приобретите запасной мобильный телефон, ну тот, который только с кнопками и скорее всего, просто так не сломается. Приобретите GPS навигатор с возможностью отметки точек, а также приобретите как минимум один прибор ночного видения.

7. Обратите внимание и приобретите необходимые средства защиты, а именно бронежилет и бронешлем, без наличия которых категорическим образом запрещено осуществлять профессиональную деятельность в условиях непосредственных боевых действий. Предусмотрите на своих средствах защиты липучки, для крепления знака «Пресса». Этот знак в условиях современных военных конфликтов нужен не всегда, но в некоторых случаях он необходим.

8. Перед вылетом или выездом, согласуйте свой прилет или приезд на территорию, где идет военный конфликт с пресс-службой той стороны, с которой вы будите освещать хронику боевых действий. Или с тем органом, который на земле непосредственно осуществляет функции и полномочия пресс-службы. Постарайтесь узнать и записать, как можно больше контактов ответственных лиц, которые могут оказать вам помощь в выполнении вашей миссии.

9. Обязательно договоритесь с принимающей стороной о вашей встрече в точке прибытия, сопровождении и первоначальном размещении. Если вы не владеете языками или диалектами на которых местное население и воюющие стороны общаются в районе военного конфликта, попросите вам предоставить сопровождающего и переводчика. Поверьте, эти траты обоснованы. Лучше увеличить расходы бюджета поездки на этих людей, чем потом в последствии испытывать дополнительные проблемы.

10. По прибытию в место назначения получите все необходимые аккредитации и разрешения. Познакомьтесь со своим сопровождающим или с переводчиком. Попросите их помочь вам взять в аренду автомобиль. Приобретите СИМ карты местных операторов мобильной связи и интернета с достаточным лимитом для работы.

11. Если на данной территории имеются учреждения МИД России, либо какие-то еще представительства нашего государства, обязательно уведомите их о своем прибытии и о своем редакционном задании. Обменяйтесь с ними телефонами, как российскими, так и номерами местных СИМ карт, которые планируете использовать.

12. Если вам позволяет бюджет, попросите ваших сопровождающих или переводчика оказать вам помощь в аренде отдельной жилой площади. Желательно чтоб это был отдельный дом, который должен находиться достаточно близко ко всем официальным органам действующей на данной территории власти, а также находится в той зоне, которая находится под уверенным контролем силовых органов действующей на данной территории власти.

13. Попросите пресс-службу подразделений, публичных лиц и командиров, которые непосредственно в районе предполагаемой работы осуществляют власть на земле или предоставленных вам сопровождающего или переводчика организовать вам ознакомительную поезду непосредственно в район военного конфликта для знакомства с территорией предполагаемой работы и командирами подразделений. Хорошие отношения с командирами подразделений – это залог вашей успешной и безопасной работы.

14. Помните, есть протокольные мероприятия, которые, как правило, организует пресс-служба подразделений, публичных лиц и командиров, которые непосредственно в районе предполагаемой работы осуществляют власть на земле, а есть работа военного корреспондента непосредственно в подразделения во время боевых действий. Никогда не отказывайтесь от протокольных съемок. Это залог ваших хороших отношений с пресс-службой.

15. Постарайтесь завязать профессиональные отношения с каким-то командиром подразделений, где вы предполагаете осуществлять свою работу. Ваши тесные и профессиональные отношения, это залог вашей успешной и безопасной работы, а также возможность снять эксклюзивный материал.

16. Перед тем, как выбрать позицию для осуществления видеосъемки постарайтесь уяснить и оценить текущую обстановку, которая складывается в районе военного конфликта. Какой спектр вооружения используется противной стороной, какая дистанция до противника и какая конфигурация линии непосредственного соприкосновения. Как характеризуется работа снайперских расчетов противника и настолько интенсивно противник применяет ПТУР и другие дистанционно управляемые системы вооружений. Использует ли противник БПЛА для корректировки минометного и снайперского огня. Есть ли у противника тяжелые системы вооружений. Артиллерия, танки, БМП, реактивные системы залпового огня. Чем обусловлено их применение, частота и дальность применения. Помните, для противника той стороны с который вы осуществляете свою профессиональную деятельность, вы такая же цель, а может быть даже более выгодная.

17. Найдите удобное укрытие или складки местности, которые вам позволят осуществлять видеосъемку, при этом оставаясь достаточно защищенным от прямого огня противника той стороны, с который вы осуществляете свою работу. Ваше место работы должно иметь удобные и скрытые от противника подходы, а также позволять оперативно сменить позицию видеосъемки.

18. Во время осуществления своей работы на передовой, попросите командира того подразделения в котором вы осуществляете видеосъемку предоставить вам связного, который должен иметь специальные средства связи, чтоб координировать вашу работу с действиями подразделения.

19. Не перемещайтесь ночью и вообще в условиях ограниченной видимости на одиночных машинах к, от и вдоль линии соприкосновения по тем дорогам, которые не имеют боевого охранения, так как на этих дорогах возможно действие различных ДРГ и засад, которые вряд ли смогут вас идентифицировать, как гражданских журналистов.

20. Категорическим образом не используйте ночью для осуществления видеосъемок источники подсветок в любом диапазоне. Помните, диод инфракрасной подсветки видно в прибор ночного видения на удалении до 6 километров. Если вы хотите снимать ночные репортажи, приобретите, либо специальную видеокамеру с ЭОП, либо используйте специальную насадку на объектив видеокамеры, в которой установлен ЭОП.

На этом пока все.

Это далеко не все рекомендации, которые я мог бы дать будущим военным корреспондентам, но даже соблюдение части этих правил, позволит обеспечить свою безопасность и сделать качественный репортаж из зоны военного конфликта или боевых действий.

Что же касается российских курсов военной журналистики «Бастион», то если бы там действительно готовили будущих военных корреспондентов к условиям потенциальных боевых действий, если бы им давали знания и подготовку в том объеме, который имеется у моих коллег работающих в Сирии, даже хотя бы в том объеме нужных знаний и навыков, которые есть у меня, то скорее всего многие из тех журналистов, которые погибли на Донбасса за последние шесть лет были бы живы.

Ну а Павлу Гусеву хочется пожелать дальнейших успехов в осваивании бюджетных средств и улучшении собственного благосостояния.

МОО Вече, CIGR

Владимир Орлов

https://soldier-moskva.livejournal.com/478884.html – цинк