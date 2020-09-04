Пересадка бактерий из кала помогла в лечении алкоголизма

04.09.2020, 1:25, Разное



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Ученые впервые испытали экспериментальный метод лечения алкоголизма. Пересадка фекальной микробиоты, возможно, помогла участникам исследования пить меньше. Отчет об исследовании опубликован в Hepatology.

Ученые экспериментируют с трансплантацией фекальной микробиоты (полезных бактерий кишечника) в разных областях медицины. Имеющиеся данные позволяют считать, что когда состав кишечной микробиоты становится здоровее и разнообразнее, определенные показатели здоровья могут улучшаться.

Авторы новой научной работы считают, что определенный состав микробиоты кишечника может быть одним из факторов риска тяжелого течения алкоголизма. Ранее исследование показало, что пересадка микробиоты положительно влияет на алкогольную зависимость у животных.

Новое исследование – первое в своем роде, в нем участвовало всего 20 пациентов с алкогольной зависимостью, страдающих циррозом печени. Участников исследования разделили на две группы по 10 человек. Экспериментальная группа получила трансплантацию фекальной микробиоты, а вторая группа была контрольной (ее участники получили «поддельную» трансплантацию).

Трансплантат содержал бактерий родов Lachnospiraceae и Ruminococcaceae. Ранее ученые обнаружили, что в кишечнике их пациентов этих полезных бактерий очень мало. Далее за участниками исследования наблюдали полгода.

У 9 из 10 пациентов из группы трансплантации за время наблюдения ослабилось влечение к выпивке, в их моче существенно снизилось количество метаболитов алкоголя. В группе, которая не получила эту трансплантацию, меньше тянуться к алкоголю стали 3 участника.

Ученые подчеркивают, что это лишь небольшое исследование, результаты которого можно рассматривать только как предварительные. Одна из задач исследования была подтвердить безопасность этого метода лечения. Подробности его эффективности должны уточнить его эффективность.