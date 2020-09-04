Ученые назвали причину краха цивилизации острова Пасхи

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04.09.2020, 1:16, Новости дня

Международной группе ученых удалось восстановить историю древних жителей острова Пасхи. Этот участок суши в Тихом океане является одним из самых отдаленных населенных островов в мире.

Здесь сохранились огромные каменные головы-истуканы под названием «моаи». Ранее считалось, что народ, который создал истуканов, исчез после прибытия на остров европейцев. Результаты нового исследования опровергают эту теорию. По словам специалистов, первые поселенцы прибыли на остров Пасхи водным путем в 800-900 годах нашей эры.

В этот период времени остров был почти полностью покрыт деревьями, кустарниками, папоротником и травами. Когда люди начали активно расчищать землю под сельское хозяйство, местные племена довольно быстро стали страдать от нехватки ресурсов, которая была вызвана чрезмерным потреблением. Также обнаружилось, что остров сильно подвержен влиянию холодных фаз Ла Нинья. Это явление привело к снижению количества осадков. Плохая урожайность привела к тому, что постепенно из высокоразвитой цивилизации местные жители превратились в более простое аграрное общество с меньшим размером семей и новыми способами добывать пищу.



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