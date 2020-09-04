Пелоси и Мнучин договорились о предотвращении правительственного «шатдауна»

04.09.2020, 1:10, Новости дня

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и администрация Трампа неофициально договорились принять временный законопроект о государственном финансировании, необходимый для предотвращения правительственного «шатдауна» в конце этого месяца.

Соглашение направлено на то, чтобы исключить любую возможность остановки работы правительства, несмотря на продолжающееся обсуждение законопроекта о помощи экономике в связи с пандемией COVID-19, в преддверии президентских выборов в ноябре этого года.

Такая договоренность, по словам источников агентства «Ассошиэйтед Пресс» на Капитолийском холме, была достигнута во вторник во время беседы Пелоси с министром финансов Стивеном Мнучиным.

«Демократы в Палате представителей выступают за основную резолюцию о продолжении финансирования, – сказал пресс-секретарь спикера Палаты представителей Дрю Хэммил.

«Мы действительно полагаем, что сможем получить финансирование, чтобы избежать остановки работы», – заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

По словам помощников, срок действия временного соглашения о финансировании не согласован, представитель Пелоси отказался более подробно охарактеризовать соглашение.

Крайний срок, до которого необходимо прийти к соглашению, чтобы избежать «шатдауна», с которым правительство в последний раз столкнулось в конце 2018 – начале 2019 годов – 30 сентября. Некоторые демократы настроены продлить действие временного законопроекта до следующего года, но скорее всего, он будет действовать до декабря.

Пресс-секретарь министра финансов Моника Кроули отказалась комментировать эту ситуацию.