Аэрофлот объявил о возобновлении полетов в Каир
04.09.2020, 1:08, Новости дня
Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 9 сентября возобновляет полеты в Каир, продажа билетов открыта на официальном сайте перевозчика, сообщила пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.
«Аэрофлот» с 9 сентября возобновляет полеты в Каир», – цитирует РИА «Новости» Спивакову.
Она добавила, что рейсы будут выполняться три раза в неделю. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте авиакомпании.
Кроме того, «Аэрофлот» с 11 сентября возобновляет полеты в Дубай, рейсы будут выполняться два раза в неделю.
Ранее РФ приняла решение возобновить международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Напомним, Международное авиасообщение РФ постепенно начала возобновлять с рядом стран еще с 1 августа. На данный момент россияне могут полететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Черногорию, Киргизию, Абхазию и Польшу.
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