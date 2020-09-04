 

Аэрофлот объявил о возобновлении полетов в Каир

04.09.2020, 1:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинРоссийская авиакомпания «Аэрофлот» с 9 сентября возобновляет полеты в Каир, продажа билетов открыта на официальном сайте перевозчика, сообщила пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.

«Аэрофлот» с 9 сентября возобновляет полеты в Каир», – цитирует РИА «Новости» Спивакову.

Она добавила, что рейсы будут выполняться три раза в неделю. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте авиакомпании.

Кроме того, «Аэрофлот» с 11 сентября возобновляет полеты в Дубай, рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Ранее РФ приняла решение возобновить международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, Международное авиасообщение РФ постепенно начала возобновлять с рядом стран еще с 1 августа. На данный момент россияне могут полететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Черногорию, Киргизию, Абхазию и Польшу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Путин: Бюджет должен соответствовать духу и букве обновленной Конституции

06.08 / “Попал под репрессии”. Кива высказался по поводу ареста одесского блогера Домбровского

14.07 / Надпись «Жизни чернокожих имеют значение» в Нью-Йорке облили краской

08.07 / Адвокат раскрыл детали экспертизы по делу Сафронова

28.06 / Леонид Рошаль проголосовал по поправкам к Конституции России

02.09 / Компания Lenovo представила две новые модели ноутбука

03.07 / Чиновников могут обязать соблюдать нормы русского языка

13.07 / Российский нападающий подписал контракт с клубом НХЛ «Миннесота»

06.08 / Обладателя «Грэмми» задержали по обвинению в домогательствах

12.08 / Дубинский заявил, что строительству объездной дороги в Киеве могут помешать “проблемные участки”. Нардеп связывает их с Парцхаладзе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска