 

В Киеве мужчина вылез на кондиционер на 24-м этаже, спасаясь от пожара. Видео

04.09.2020, 0:45, Новости дня

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Видео: Главком / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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