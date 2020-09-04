В Киеве мужчина вылез на кондиционер на 24-м этаже, спасаясь от пожара. Видео
04.09.2020, 0:45, Новости дня
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04.09.2020, 0:45, Новости дня
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