Military – ВВС США собираются пересадить американского президента на «сверхзвук»

04.09.2020, 0:15, Новости дня

ВВС США сделали первый шаг к созданию сверхзвукового «Борта №1» для американского лидера, заключив с компанией Exosonic контракт на разработку проекта подобного судна, пишет Military. При этом предполагается, что воздушный удар при преодолении сверхзвукового барьера никак не будет мешать людям на земле, в то время как президент США сумеет перемещаться по всему миру в два раза быстрее.



Reuters

ВВС США сделали первый шаг к созданию прототипа сверхзвукового самолёта, который когда-нибудь сможет использоваться для того, чтобы возить американского лидера по всему миру, причём в два раза быстрее, чем сейчас, пишет Military.

В прошлом месяце Президентское управление воздушных перевозок заключило с компанией Exosonic контракт на разработку и создание концепции воздушного транспорта с малой интенсивностью воздушного удара при преодолении звукового барьера.

В рамках двухлетнего контракта на создание проекта самолёта, который носит наименование «Борт №1», когда на нём находится президент, компания обязалась проработать его технические характеристики, включая мощность, вес, габариты, компоновку кабины, вид систем связи, а также предоставить виртуальную модель внутренней части носа самолёта. При этом предполагается, что тихий звуковой удар позволит самолёту достигать сверхзвуковой скорости, не создавая неудобств людям на земле.

Кроме того, Exosonic отдельно работает над 70-местным пассажирским самолётом, который, согласно задумке, будет достигать скорости 1,8 Маха, а также сможет «перемещаться над сушей и водой с приглушённым звуковым ударом». Продемонстрировать прототип широкой общественности компания намерена в 2025 году.