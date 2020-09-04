Мнение: “Довод”

04.09.2020, 0:10, Разное

Посмотрел новый фильм Нолана "Tenet" или "Довод", если в русском переводе.

Ниже будет несколько спойлеров, так что читаете на свой страх и риск.

Фильм скорее разочаровал, оказавшись чрезмерно претенциозным нагромождением концепций и идей, которые не производят впечатление целостного полотна, как это скажем получилось у Нолана в фильме "Начало". А ведь ожидания были в духе – сюжет в духе "Начало" и картинка в духе "Дюнкерка" с закосом под псевдореализм, помноженный на фантастические допущения.

Выглядит же "Довод" так, что Нолану как будто пришла в голову интересная идея с инверсией времени, которую можно обыграть в экшн-сценах (что и было проделано), а уже потом под это придумывался сюжет, который набит разнообразной клюквой про закрытый город "Сталинский 12" где произошел взрыв ядерного устройства, русского олигарха/первого нового русского желающего уничтожить мир, украинскую разведку участвующую в отслеживании сделок с плутонием, теракт в Киевской опере аля "Норд-Ост", американский спецназ летяющий в закрытый город на территории бывшего СССР на вертолетах "Чинук" без какого-либо противодействия и так далее. В порядке ремарки – снова в СССР случилась ядерная катастрофа, а русский хочет уничтожить мир. А все началось в городе названного в честь Сталина. Жалко не раскрыта тема облученных медведей с балалайками из будущего, которые хотят убить всех человеков в прошлом, чтобы наступил коммунизм. В итоге, эту сценарную кучу идей просто не веришь и сама концепция по-ходу просмотра начинает выглядеть совсем фальшивой, особенно ближе к концу.

Персонажи фильма раскрыты очень слабо, как протагонисты, так и антагонисты – по сути, за 2,5 часа фильма вы крайне мало узнаете о том, что это за люди и чем они живут. Некоторые персонажи появляются и исчезают вникуда, чтобы хоть как-то продвинуть сюжет, являясь своеобразными НПС, с которым по сюжету надо поговорить протагонисту. Попробуйте после просмотра охарактеризировать главных героев ленты – вы столкнетесь с серьезными проблемами в их описании.

А тех персонажей, кого попробуют раскрыть, как русского олигарха или его жену, лучше бы и не раскрывали вовсе, насколько все это получилось нелепо на выходе. Весь фильм вы будете наблюдать, как некие люди (в том числе появляющиеся неизвестно откуда) в удобный момент, будут спасать мир от уничтожения, потому что "где-то там кто-то решил почему-то его уничтожить, а русских олигарх решил зачем-то этому помочь, потому что у него возникли суицидальные фантазии". Поэтому жена русского олигарха убьет его, а бомбу с таймером (серьезно?!) ликвидируют в самый последней момент, покуда герои спасаются на фоне взрыва. Вот серьезно, это и есть сюжет, который прячется за ворохом научных и псевдонаучных терминов и эффектов перемотки времени вперед и назад. Вот это и есть сюжет "самого запутанного фильма Нолана".

Можно сказать, это специально так сделано, чтобы зритель сразу не догадался о том, что происходит. Но тут дело в том, что и в концу эта таинственность оказывается пустой, так как уже в середине ленты понятно, что персонажи перемещаются/инвертируются, поэтому ведут себя особым образом. Но это лишь говорит о том, что они знают, что произойдет, но ничего не говорит о самих персонажах, которые в конце скрываются за оправданиями "так надо, чтобы не нарушить причинно-следственные связи", которые в итоге остаются за кадром ширмы про "спасение мира от неких злых сил, которые злобно гнетут".

В итоге, на фоне качественной упаковки и необычных спецэффектов, сюжет выглядит своеобразным чудовищем Франкенштейна, которое двигается, говорит, но выглядит неестественно. И вовсе не из-за эффекта инверсии, хотя конечно это будут оправдывать стандартным "Это автор, он так видит".

С технической точки зрения фильм как обычно у Нолана хорош. Отличный звук и давящая, нагнетающая музыка. Затейливые нешаблонное спецэффекты (которые действительно выглядят оригинально, но вряд ли породят массу подражателей, как это было с буллет-таймом в "Матрице"), великолепная работа оператора в видовых сценах. Визуально "Довод" приятно смотреть, но это пожалуй главное достоинства фильма. Хотя есть еще один такой момент – как представляется – насколько хорошо Нолан снимает камерные драки и перестрелки, настолько же он плох в масштабных экш-сценах с массовкой, которые из раза в раз выглядят затянутыми и неинтересными. Масштаб есть, массовка есть, спецэффекты есть, а выглядит скучно и затянуто. Что в "Бэтмене", что в "Начало", что в "Доводе". Да и тот же "Дюнкерк" радовал скорее операторской работой с массовкой, нежели эффектностью экш-сцен как таковых.

С точки зрения персонажей и сюжета у "Довода", все очень невнятно. Если сравнивать с недавно закончившимся немецким сериалом "Тьма" https://colonelcassad.livejournal.com/5983383.html, то там тема путешествий во времени и параллельных миров раскрыта в разы лучше и изящнее и в идейном и в сюжетном отношении. "Довод" и рядом не валялся. Если обратите внимание, мотивация дамы из индийского небоскреба это калька с мотивации Евы из "Тьмы", но если в "Тьме" тема необходимости сохранения петли была полностью раскрыта, то здесь мотивация раскрывается парочкой банальных фраз изрекаемых ходульным персонажем.

В итоге, посмотреть разок можно, даже в кинотеатре (тем более с фантастикой сейчас уже традиционного туго), но второй раз вы врядли захотите его пересматривать. Это крепенький фантастический боевик, визуальная и сюжетная претенциозность которого не соотвествует качеству персонажей и сценария.

На главный фильм 2020, как превозносили "Довод" до премьеры, он точно не тянет.

Ждем "Дюну". Может быть Атрейдесы с Харконненами не подкачают.