Турция и Греция начнут переговоры по урегулированию ситуации в Средиземноморье

04.09.2020, 0:08, Новости дня

Турция и Греция договорились начать переговоры в рамках НАТО по урегулированию ситуации в Средиземном море, говорится в распространенном в четверг заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга.

«После моих бесед с греческим и турецким лидерами оба союзника согласились вступить в технические переговоры в НАТО с целью создания механизмов военного урегулирования конфликтов для снижения риска инцидентов в Восточном Средиземноморье», – передает ТАСС сообщение генсека.

Также президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели в четверг переговоры в режиме видеоконференции, в ходе которых главным образом обсуждалась ситуация в Средиземном море.

«В ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения и региональные темы, в первую очередь события в Восточном Средиземноморье. Господин президент выразил удовлетворение усилиями госпожи Ангелы Меркель по решению проблемы в Восточном Средиземноморье, вызванной наносящими ущерб региональному миру шагами Греции и стран, которые ее поддерживают», – говорится в заявлении.

Эрдоган сообщил «о недопустимости поддержки некоторыми странами эгоистичной и несправедливой позиции Греции».

На переговорах с турецкой стороны также присутствовали глава МИД республики Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Кроме того, стало известно, что власти Греции не достигали соглашения о переговорах с Турцией в рамках НАТО, о котором ранее заявлял генеральный секретарь альянса.

«Объявленная информация о якобы технических переговорах [между Грецией и Турцией] в НАТО не соответствует действительности. В любом случае мы взяли на заметку намерение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга работать над созданием механизмов деэскалации внутри НАТО», – рассказали Афинскому Македонскому агентству новостей (АМНА) в греческом правительстве.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена взять то, что ей, на взгляд руководства страны, полагается в Средиземном, Эгейском и Черном морях.

После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз намерен ускорить разработку санкций в отношении Турции за ее нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье.

В начале июня министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности к военным действиям против Турции для защиты суверенитета страны.

Кроме того, из-за острова Кастелоризо может начаться война. Остров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тыс. кв. км. Турция признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг островка.