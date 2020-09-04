Экономика: «Сила Сибири-2» застрахует Газпром от проблем в Европе

04.09.2020, 0:08, Новости дня

Новый газопровод в Китай «Сила Сибири-2» объединит газотранспортные системы запада и востока, сообщил Газпром. Это позволит Москве оперативно перенаправить в Китай идущие сейчас в Европу объемы газа. Что этот газопровод даст РФ и стоит ли Европе опасаться «Силы Сибири-2»?

Газпром приступил к проектированию магистрального газопровода «Сила Сибири – 2», по которому компания сможет поставлять через Монголию в Китай до 50 млрд кубометров газа. «Задача этого магистрального газопровода заключается в том, чтобы объединить газотранспортные системы востока и запада страны», – сообщил предправления Газпрома Алексей Миллер.

Что означает это объединение газовых системы двух частей света для России? Стоит ли теперь Европе опасаться, что она может остаться без российского газа, потому что идущий к ней газ из Западной Сибири РФ перенаправит в Китай?

Цель, конечно, понятна – нарастить экспорт газа за счет нового перспективного рынка – китайского. Но зачем Газпрому понадобилось объединять «Силу Сибири-2» с «Силой Сибири-1». Есть несколько версий на этот счет. Одна из них состоит в том, что действующему газопроводу «Силе Сибири-1» может не хватить газа на новых разрабатываемых Чаядинском и Ковыктинском месторождениях, которые являются ресурсной базой для этой трубы. Якобы мощности месторождений не хватит для заполнения трубы на все годы контракта, да и с бурением скважин есть проблемы. Такая информация появилась в СМИ в мае этого года. Такая ситуация грозила срывом исторического газового контракт по поставкам голубого топлива в Китай по «Силе Сибири».

Чтобы этого избежать, Газпрому якобы нужен новый газопровод – вторая «Сила Сибири», ресурсная база которого – месторождения Западной Сибири. Здесь, собственно, и добывается газ для поставок в Европу. «Главный козырь этого проекта в том, что здесь вообще ничего разрабатывать не надо, ресурсная база готова. Надо только подключить новую трубу в отличие от первой «Силы Сибири», где надо было с нуля разрабатывать Ковыкту и Чаянду»,- замечает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По первой версии, вторая «Сила Сибири» нужна, чтобы помочь запитать первую «Силу Сибири» и не сорвать поставки газа в Китай. Однако она вызывает сомнения. «Есть мнение, что «Сила Сибири-2» нужна для переброски газа с месторождений Западной Сибири на «Силу Сибири-1», у которой возникли проблемы с ресурсной базой. Однако странно думать, что советские геологи, которые открыли Чаядинское и Ковыктинское месторождения, пропустили, что на самом деле газа здесь нет», – сомневается в этой версии Игорь Юшков.

По его мнению, куда логичней вторая версия, по которой Газпром хочет в рамках выполнения национального проекта газифицировать всю страну за счет государственных средств.

«Сейчас идет обновление и актуализация национальных проектов. Их основная идея состоит в том, что люди должны на себе почувствовать их реализацию. Одна из очевидных вещей – это провести всем газ, что повысит качество жизни многих россиян здесь и сейчас. Поэтому Газпром пытается поиграть темой газификации, которая стала так актуальна», – считает Юшков.

Тем более, на внешних рынках газа наблюдается целый ворох проблем – поставки Газпрома резко сократились, цены на газ очень низкие, хотя с августа ситуация начала потихоньку улучшаться. «Поэтому Газпрому сейчас очень выгодно переключиться на внутренний рынок, по крайней мере, в информационном плане», – говорит отраслевой эксперт.

По словам Миллера, Газпром подписал программы по газификации на 2021-2025 годы с 14 регионами. Объем инвестиций по этим программам вырастет в три раза по сравнению с предыдущими пятью годами. «Мы здесь значительно усиливаем работу», – сказал Миллер.

Сам Газпром довольно оптимистично смотрит в свое будущее на европейском рынке. Резкого роста спроса на газ в ЕС он не ждет, однако прогнозирует увеличение доли импорта газа на европейском рынке за счет сокращения собственной добычи.

Однако перспективы европейского рынка газа, на самом деле, довольно туманны. Коньюнктура уже не сильно благоволит Газпрому, доля которого сокращается на европейском рынке, в том числе в Германии и Турции. А именно эти две страны являются крупнейшими покупателями российского трубопроводного газа. На пятки наступает подешевевший СПГ. А в Турции появился еще и прямой конкурент Газпрому – трубопроводный газ из Азербайджана.

«Газпром, скорее всего, задумывается о том, что же дальше будет на европейском рынке. Европа постоянно говорит, что откажется от углеродного топлива, и все у них будет работать на возобновляемых источниках. Европейцы постепенно ужесточают условия поставок. Например, есть риск ввода углеродного налога, который повысит себестоимость российского газа и сулит много других проблем», – отмечает Юшков.

Тогда как китайский рынок гораздо более привлекательней. Здесь тоже активно развиваются возобновляемые источники энергии, но и газовый рынок растет огромными темпами.

«Газпром хочет закрепиться на китайском рынке, тем более, что перспективы европейского рынка непонятны. Новая труба в Китай обезопасит Газпром от попадания в патовую ситуацию: когда Европа начинает жить без углеродной энергетики, а у РФ остается газ в Западной Сибири, который некому продавать», – говорит Юшков.

Пока обсуждается возможность перекинуть с этой ресурсной базы в Китай 50 млрд кубометров газа в год, тогда как Европа потребляет около 200 млрд кубометров российского газа. Однако со временем Китай может нарастить поставки из России. А для это будет хорошений прибавкой в дополнение к европейским объемам. В худшем случае – если закупки Европой голубого топлива из РФ снизятся, китайское направление может нивелировать эти потери для компании и бюджета РФ.

Впрочем, надо понимать, что строить новую трубу в Китай через Монголию без коммерческого контракта с Пекином никто не будет. А подписание этого соглашения в ближайшие пару лет выглядит маловероятным. Прагматичный Пекин всегда очень долго ведет переговоры, выбивая для себя наиболее низкую цену. И сейчас ситуация на рынке газа не очень удачная для подписания подобного контракта Россией. Рыночная конъюнктура не на нашей стороне.

«Пока у Китая довольно сильная переговорная позиция. На мировом рынке переизбыток газа: в 2019 году введены рекордные объемы новых мощностей по сжижению газа. Плюс Китай получает дешевый среднеазиатский газ, в частности, туркменский. Пока Пекин готов подписать контракт только по самой низкой цене, что не устраивает Россию. Однако к концу 2021 года или к 2022 году мир переварит новые объемы газа, а Европа сократит собственную добычу. Тогда переговорные позиции Газпрома могут измениться в лучшую сторону, а шансы подписать коммерческий контракт вырастут», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

Газовому сближению Китая с Россией будет способствовать и геополитическая обстановка.

«Чем дальше по времени, тем больше Китай будет ощущать давление со стороны Соединенных Штатов. И тем больше Пекин будет задумываться о надежности поставок энергоресурсов. РФ в этом плане предлагает Китаю уникальный вариант

– надежные поставки газа по «Силе Сибире-2» через Монголию. Зажатая между Россией и Китаем Монголия больших опасений как страна-транзитер уже не вызывает.

По мере ухудшения отношений с США, РФ будет становиться все более привлекательным поставщиком газа для Китая, и Пекин будет становится более сговорчивым. Поэтому коммерческий контракт по «Силе Сибире-2» может быть подписан через пару лет.

Что касается Монголии, то ее появление в проекте необходимо для упрощения и удешевления маршрута поставок. Это путь не такой гористый, сложный и дорогой.

Теги:

Газпром

,

поставки газа

,

Сила Сибири