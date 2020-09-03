 

Слияние двух бактерий в одну впервые удалось увидеть биологам

03.09.2020, 23:55, Новости дня

Американским ученым удалось впервые увидеть, как бактерии разных видов могут объединяться в уникальные гибридные клетки. Во время этого процесса, по словам ученых, их клеточные стенки и мембраны сливаются, а РНК, белки и другие молекулы становятся общими.

Во время исследования ученые изучали взаимодействие между Clostridium ljungdahlii и C. acetobutylicum. Обнаружилось, что в течение всей жизни C. ljungdahlii может внедряться в C. Acetobutylicum. До начала обмена белками и РНК эти два организма соединяют свои клеточные стенки и мембраны.

Эта особенность помогает им создавать гибридные клетки, которые продолжают делиться и заселять среду обитания. Обнаружилось, что такое объединение повышает вероятность выживания бактериальных сообществ в неблагоприятных условиях окружающей среды.



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