Российский истребитель перехватил самолеты-разведчики США и Британии

03.09.2020, 23:48, Новости дня

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем стратегический самолет-разведчик США RC-135 и британский самолет-разведчик «Сентинел», сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

Отмечается, что российские РЛС заметили над нейтральными водами Баренцева моря воздушные цели, приближающиеся к российской границе. В воздух был поднят МиГ-31 Северного флота, передает ТАСС.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик R.1 «Сентинел» ВВС Великобритании», – сообщили в НЦУО.

МиГ-31 вернулся на аэродром базирования, когда самолеты удалились от госграницы России.

Ранее в четверг истребитель МиГ-31 вылетал на перехват над Баренцевым морем патрульного самолета Orion Военно-воздушных сил Норвегии, направлявшегося к границе России. В результате норвежский самолет развернулся в противоположную сторону.