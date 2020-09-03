 

Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 сентября 2020 года

03.09.2020, 23:43, Разное

Коронавирус в России за последние сутки обнаружен у 4 995 человек. С начала эпидемии в нашей стране выявили 1 009 995 случаев заражения. Большинство заразившихся к настоящему моменту вылечились.

Москва потратила на борьбе с эпидемией коронавируса более 300 миллиардов рублей, заявил заммэра столицы по экономической политике Владимир Ефимов. Объем выпадающих доходов из-за пандемии составил 500 миллиардов рублей, уточнил он.

Те, кто переболел коронавирусом в легкой форме или бессимптомно, могут повторно им заразиться, сообщил руководитель центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Однако он признал, что не видел научных публикаций о повторном заражении.

Коронавирусом в мире заразились около 26 миллионов человек, более 861 тысячи скончались, сообщает Университет Джона Хопкинса. В США за время эпидемии зафиксировано 6,1 миллиона случаев.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом. После возвращения с острова Сардиния 83-летний политик сдал тест, который оказался положительным.

Коронавирус в Москве

Заболели – 264 374

Умерли – 4 857

Выздоровели – 217 899

Коронавирус в России

Заболели – 1 009 995

Умерли – 17 528

Выздоровели – 826 935

Коронавирус в мире

Заболели – 25 900 990

Умерли – 861 380

Выздоровели – 13 950 833

Статистика коронавируса в России и мире на 4 сентября 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква264 374
4 857217 899Россия1 009 99517 528826 935США6 100 534181 6702 330 059Весь мир25 900 990
861 380
13 950 833

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