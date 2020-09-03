Колесникова заявила, что не видела на акциях в Беларуси ни одного украинского националиста

03.09.2020, 23:20, Новости дня

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова рассказала, что на протестных акциях в Беларуси не видела ни одного украинского националиста. Об этом она сообщила в интервью LB.ua.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 сентября заявил, что “дестабилизацией ситуации в Беларуси” управляют с территории Украины. По его словам, вмешательством в процессы в Беларуси якобы занимаются представители организаций “Трезубец Степана Бандеры”, “С14”, “Национальный корпус”, и “Правый сектор”. Он уверен, что эти структуры “активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси”.

“Я была на многих акциях, я не видела ни одного украинского националиста или украинских “правых”. Откуда у них эта информация, я понятия не имею. Вообще последние несколько месяцев нам постоянно преподносят очень странные данные. Были заявления о том, что 200 российских боевиков находятся на территории Беларуси. Мы слышали, что задержали 33 человека из ЧВК “Вагнер”. Что потом с ними произошло, мы знаем (власти Беларуси передали их России. – “ГОРДОН”)”, – отметила Колесникова, комментируя его заявление.

Она отметила, что верить заявлению Лаврова об украинских националистах у нее нет абсолютно никаких оснований.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинение российского министра назвал “бредом”.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим.