В ЕС осудили санкции США против сотрудников МУС

03.09.2020, 23:08, Новости дня

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель назвал санкции США в отношении Международного уголовного суда (МУС) неприемлемыми и беспрецедентными мерами.

«Санкции, объявленные администрацией Соединенных Штатов 2 сентября в отношении двух сотрудников суда, включая его прокурора, являются неприемлемыми и беспрецедентными мерами, которые пытаются помешать проведению расследований и юридических процедур суда», – говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в Брюсселе, передает «Интерфакс».

Боррель отметил, что МУС играет важную роль в отправлении правосудия по случаям ряда самых ужасных преступлений в мире.

По его словам, «независимость и беспристрастность являются важнейшими характеристиками работы суда, которые имеют основополагающее значение для законности его постановлений».

«МУС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно, без постороннего вмешательства. США должны пересмотреть свою позицию и отменить принятые меры. Безнаказанность недопустима», – подчеркнул Боррель.

Он заявил, что ЕС непоколебимо поддерживает универсальность Римского статута и МУС.

«Мы будем решительно защищать его от любых попыток, направленных на воспрепятствование отправлению правосудия и подрыв международной системы уголовного правосудия», – пообещал глава европейской дипломатии.

Напомним, в июне глава Белого дома Дональд Трамп разрешил вводить санкции против сотрудников МУС, непосредственно участвующих в «расследовании или судебном преследовании военнослужащих США без согласия Соединенных Штатов».

МУС выразил «глубокое разочарование» в связи с решением Трампа, а в Берлине заявили о крайней обеспокоенности в связи с планами Вашингтона. Евросоюз в свою очередь потребовал от США изменить позицию по МУС.

МИД РФ обвинил Соединенные Штаты в попытке оказания давления на МУС с помощью санкций с целью скрыть преступления американских военных.

Второго сентября Минфин США объявил о введений санкций против двух сотрудников МУС. В частности, в санкционные списки попала прокурор Фату Бенсуда и глава отдела юрисдикции, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео назвал МУС группой политиканов и коррупционеров.