 

Опрос ФОМ показал, что патриотами себя считают более 80% россиян

03.09.2020, 23:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПодавляющее большинство россиян (82%) считают себя патриотами, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Исследование показало, что наибольшее количество респондентов, считающих себя патриотами, приходится на возрастные группы 46-60 лет и от 60 лет и старше (по 84%), передает «Интерфакс».

В свою очередь 14% сограждан не склонны считать себя патриотами, среди респондентов в возрасте 18-30 лет такой позиции придерживается каждый пятый (22%), отмечают в ФОМ.

Согласно опросу, 71% россиян считают, что патриотом не может быть человек, старающийся избежать службы в армии, тогда как почти каждый четвертый (23%) придерживается противоположной точки зрения.)

По данным ФОМ, 69% сограждан убеждены, что патриотом нельзя назвать того, кто не знает историю своей страны, почти половина россиян (49%) полагают, что ничего общего с патриотизмом не имеют люди, которые не ходят на выборы.

Всероссийский опрос был проведен 31 июля – 2 августа 2020 года среди 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше.



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