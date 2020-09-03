Мнение: «Конец, нет уже больше никакого Ефремова»

03.09.2020, 23:05, Разное

Прокурор потребовал для Михаила Ефремова 11 лет колонии общего режима.

По мнению обвинения, вина Ефремова в ДТП со смертельным исходом доказана видеорегистраторами и многочисленными свидетелями. «Обстоятельств смягчающих не установлено. По глубокому убеждению обвинения, искреннего раскаяния мы не увидели», — добавил прокурор.

Похоже, я был чересчур оптимистичен, когда месяц назад написал: « …сегодня Ефремов похож на мужика с лопатой, который решил поглубже закопаться. Ему бы признать вину, раскаяться, попросить об особом порядке рассмотрения дела и получить 4-5 лет колонии-поселения. И освободиться по УДО года через три. Но сейчас, думаю, суд приговорит его очень сурово. Лет на 7-8. И это будет справедливо. Чтобы и другим неповадно было садиться пьяным за руль» (отсюда).

Впрочем, думаю, что суд примет во внимание состояние здоровья Ефремова, его положительные характеристики с места работы и скинет 2-3 года от того срока, что потребовало обвинение. И приговорит Ефремова к 8-9 годам колонии общего режима.

Повторюсь, это будет справедливый приговор. Думаю, что Ефремов должен поблагодарить своего адвоката. Помог ему закопаться поглубже, чего уж там…

В одном Ефремов прав. Когда 12 июня в своем видеобращении заявил: «Конец, нет уже больше никакого Ефремова».

Фотография отсюда