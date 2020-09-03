CGTN – Си Цзиньпин пообещал Путину вместе отстоять плоды победы во Второй мировой войне

03.09.2020, 22:52, Новости дня

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил о своей готовности вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным приложить все силы для защиты памяти о победе во Второй мировой войне, пишет CGTN. При этом, по словам Си, боевое братство российского и китайского народов стало прочным фундаментом для развития отношений между Москвой и Пекином, на которых, как на постоянных членах Совбеза ООН, лежит ответственность по сохранению мировой стабильности.



Reuters

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным готов объединить усилия с международным сообществом, чтобы решительно защитить плоды победы во Второй мировой войне, а также гарантировать справедливость во всём мире, пишет CGTN.

«В этот день 75 лет назад Война сопротивления китайского народа против японской агрессии и война Советского Союза против Японии закончилась победой, что ознаменовало собой окончательную победу в Мировой антифашистской войне», — отметил Си Цзиньпин.

По его словам, в этой войне, которая охватила Азию, Европу, Африку и Океанию, погибло свыше 100 миллионов человек, включая военнослужащих и мирных жителей. Китай и Россия, которые стали главными аренами конфликта, принесли на алтарь победы огромные жертвы и внесли в неё немеркнущий исторический вклад.

При этом, как сообщил Си, боевое братство российского и китайского народов стало прочным фундаментом для развития отношений между Москвой и Пекином на самом высоком уровне. Будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН, эти державы несут ответственность за содействие миру и глобальному развитию. Кроме того, китайский лидер призвал Путина к совместным усилиям по поддержанию мультилатерализма и созданию общества с единой судьбой для всего человечества.

В своём ответном послании российский президент напомнил, что Советский Союз и Китай стали главными полями битвы против фашизма и милитаризма, в то время как ради разгрома агрессоров их народы принесли огромные жертвы. Кроме того, Путин подчеркнул, что на плечах РФ и Китая лежит ответственность по сохранению правды о Второй мировой войне, и обе эти страны должны дать решительный отпор любым попыткам переписать историю.

В этом контексте, по словам российского лидера, Москва готова совместно с Китаем продолжать активные усилия по предотвращению войн и конфликтов, а также содействовать стабильности и безопасности во всём мире.