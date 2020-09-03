 

Euronews – нелегальная миграция через Ла-Манш бьёт все рекорды

03.09.2020, 22:52, Новости дня

Число мигрантов, пытающихся нелегально перебраться из Европы в Великобританию через Ла-Манш, превысило 400 человек за одни сутки. Это новый антирекорд, который вызывает серьёзную озабоченность у британского правительства. Премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что отчаявшиеся мигранты становятся лёгкой добычей мафии и подрывают доверие к статусу беженца, передаёт Euronews.

Накануне Береговая охрана Соединённого Королевства зарегистрировала свыше 400 новых мигрантов, которые пересекали Ла-Манш. Это новый антирекорд. Предыдущий был установлен месяц назад, когда были задержаны 235 человек, желающих оказаться в Британии.

Цифры сообщил в палате общин глава кабмина Борис Джонсон. Он добавил:

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Я очень сочувствую тем, кто пускается в путь, чтобы начать новую жизнь. Они отчаялись настолько, что в надувные лодки вместе с собой берут детей. Но в то же самое время я вынужден отметить, что чаще всего эти люди — добыча мафиози, которые пользуются их положением, чтобы толкнуть на нарушение законов. Кроме того, эти люди подрывают доверие к статусу беженца, который требуется получать официально, соблюдая формальности.

К статистике, которая прозвучала в стенах Вестминстера, следует прибавить свыше 50 задержанных французскими правоохранителями ещё на противоположном берегу. Во вторник, как сообщается, попытку пересечь Ла-Манш предприняли не менее 145 нелегальных мигрантов. 

Дата выхода в эфир 02 сентября 2020 года.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Путин заявил о настоящем чуде, совершенном жителями «Городов трудовой доблести»

01.07 / “Милан” выкупил у “Андерлехта” права на Салемакерса

20.08 / СБУ заявила о раскрытии «агентурной сети ФСБ» на юге Украины

03.09 / Дегтярев предложил присвоить Комсомольску-на-Амуре звание «Город трудовой доблести»

14.07 / Чечня призвала туристов временно отложить поездку в регион из-за коронавируса

13.07 / Путин: РФ не допустила взрывного роста безработицы на фоне коронавируса

21.08 / «Это пик наглости» — мэр Засница ответил на санкционные угрозы США

07.07 / Euronews – карантинные меры бывшего правительства Франции будут разбирать в суде

03.09 / Мишустин поручил проработать погашение долгов Минска за энергоносители

14.08 / Лукашенко намерен выступить со срочным обращением к народу – Telegam-канал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска