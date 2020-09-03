Al Jazeera – мировые лидеры призвали Москву ответить за «отравление» Навального

03.09.2020, 22:52, Новости дня

Мировые лидеры, включая канцлера Германии Ангелу Меркель и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона призвали Москву объяснить «отравление» Алексея Навального, находящегося на лечении в Берлине, пишет Al Jazeera. При этом, как отмечает канал, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о заинтересованности Кремля во взаимодействии по этому поводу с немецкими властями, добавив, что Москва не получила никакого ответа на свой запрос об обмене данными.



Reuters

Россиянин Алексей Навальный был отравлен тем же советским нервно-паралитическим газом, что использовался, по мнению британских властей, в ходе покушения на бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля, пишет Al Jazeera со ссылкой на заявление Германии.

Немецкое правительство заявило, что в ходе изучения проб по делу Навального в военной лаборатории вскрылись «несомненные доказательства наличия нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». При этом берлинская больница, где на данный момент находится Навальный, сообщила, что, хотя политик по-прежнему пребывает в тяжёлом состоянии, оно постепенно улучшается.

Подобное развитие событий — учитывая, что выводы немецких экспертов говорят о причастности РФ к отравлению оппозиционера, — с большой долей вероятности усилит напряжённость в отношениях между Россией и Западом. По словам медиков, Навального ожидает длительный период реабилитации, а ему самому, вполне возможно, придётся столкнуться с долгосрочными последствиями отравления.

На эту ситуацию мировые лидеры и организации отреагировали по-разному.

Россия

В Кремле заявили, что РФ готова к всестороннему взаимодействию с Германией. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил следующее: «В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ».

Песков также пожаловался на то, что РФ не получила никакого ответа на свой официальный запрос об обмене данными. Кроме того, официальный представитель Кремля подчеркнул, что до эвакуации Навального в Берлин 22 августа РФ не выявила никаких следов отравляющих веществ.

Франция

Во Франции использование «Новичка» против Навального назвали «шокирующим и безответственным» поступком.

«Я хочу самым решительным образом осудить шокирующее и безответственное использование подобного реагента», — заявил по этому поводу глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

Кроме того, он призвал Москву объяснить произошедшее: «Учитывая политический статус Навального в России, покушение на него вызывает серьёзные вопросы. В обязанности российских властей входит предоставление соответствующих ответов».

Великобритания

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал данный инцидент «возмутительным», а также призвал Москву «объяснить» случившееся. «Мы в Великобритании своими глазами видели смертоносные последствия применения «Новичка», — напомнил премьер.

«Российское правительство должно объяснить, что случилось с Навальным. Мы же будем сотрудничать с нашими международными партнёрами, с тем чтобы правосудие свершилось», — добавил он.

Германия

Канцлер Меркель решительно осудила отравление, подчеркнув, что Навальный стал «жертвой преступления». «Цель состояла в том, чтобы заставить его замолчать, и от имени немецкого правительства я решительно осуждаю это преступление», — сказала Меркель.

Немецкий канцлер также сообщила, что Германия поделится результатами тестирования со своими партнёрами по ЕС и НАТО, с тем чтобы принять решение касательно «подобающего совместного ответа».

США

В Белом доме заявили о «глубокой обеспокоенности» насчёт этого события. «Отравление Алексея Навального выходит за все рамки, — написал в своём Twitter представитель Совета по национальной безопасности Джон Уллиот. — Вместе с союзниками и международным сообществом мы будем работать, чтобы привлечь к ответственности повинных в этом россиян вне зависимости от того, к кому приведут улики, а также ограничим возможности финансирования ими их зловредной деятельности».

«Россияне имеют право на мирное выражение своих взглядов, не опасаясь никакого возмездия, и уж точно не возмездия в виде отравления химическими веществами», — добавил он.

Европейский союз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также назвала покушение на Навального «подлым и трусливым», а также призвала привлечь виновных к ответственности.

«Это, повторюсь, подлый и трусливый поступок. Виновных необходимо привлечь к ответственности», — подчеркнула она.