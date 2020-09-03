Посол РФ раскрыл цель визита Мишустина в Белоруссию

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03.09.2020, 22:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПосол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал о целях визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина и других членов российского правительства в Минск.

«Визит Михаила Владимировича Мишустина, членов российского правительства, в Минск был посвящен, конечно же, очень содержательной, профессиональной повестке, которая позволит обеспечить и поддержать задачи по энергобезопасности в Белоруссии, позволит расширить доступ белорусских товаров на емкий, масштабный российский рынок», – приводит слова Мезенцева ТАСС.

Дипломат также отметил, что в ходе рабочих встреч в Минске представители правительства РФ и белорусской стороны обсуждали вопросы взаимодействия промышленных предприятий.

Напомним, в четверг Мишустин посетил с визитом Минск для переговоров с премьером Белоруссии Романом Головченко и президентом республики Александром Лукашенко. Кроме того, как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ближайшие пару недель в Москве состоится встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.



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