Посол РФ ответил на вопрос о единой валюте с Белоруссией

03.09.2020, 22:48, Новости дня

Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев ответил на вопрос об обсуждении темы введения единой валюты с Белоруссией в ходе визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск.

«Я вас разочарую. Нет», – приводит ТАСС ответ Мезенцева на вопрос ведущего о том, обсуждалось ли в Минске введение единой российско-белорусской валюты.

По словам Мезенцева, в ходе переговоров Мишустин и Лукашенко затронули не только различные аспекты экономического и финансового взаимодействия двух стран, но и вопросы культурного сотрудничества.

Посол подчеркнул важность двустороннего взаимодействия на уровне регионов и муниципалитетов. «Именно на площадках регионального взаимодействия важно больше говорить о том, как мы по горизонтали быстрее, может быть, чем на уровне республиканских и федеральных ведомств, можем успевать договариваться, обязаны договариваться», – добавил он.

Мезенцев отметил, что Союзный договор обладает большим потенциалом, но РФ не склоняет Белоруссию к ускоренной интеграции. «Нужно делать шаги равноправно, еще раз подчеркну, равноправно, заинтересованно. Ради общего блага, а не чьего-либо одного. Это очень важная цель», – подчеркнул он.

Напомним, в четверг Мишустин посетил с визитом Минск для переговоров с премьером Белоруссии Романом Головченко и президентом республики Александром Лукашенко. Позже российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев раскрыл цель визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина и других членов российского правительства в Минск.

Отметим, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в ближайшие пару недель в Москве состоится встреча президентов РФ и Белоруссии.