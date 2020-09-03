Мнение: О денонсации советско-японского пакта

03.09.2020, 22:45, Разное

О денонсации советско-японского пакта

Кратко об Пакте, расторжении, правомочности расторжения и вранье Википедии (А кого это удивляет?).Решил написать после дискуссии здесь https://dr-guillotin.livejournal.com/217756.html, так как обнаружил неверное понимание и вранье.

Собственно, текст Пакта:

Пакт о нейтралитете между Японией и Советским Союзом

(Подписан 13 апреля 1941 года)

Великая Японская Империя и Союз Советских Социалистических Республик, руководимые желанием укрепить мирные и дружественные отношения между обеими странами, решили заключить пакт о нейтралитете и договорились о нижеследующем:

Статья 1. Обе договаривающиеся стороны обязуются поддерживать мирные и дружественные отношения между собой и взаимно уважать территориальную целостность и неприкосновенность другой договаривающейся стороны.

Статья 2. В случае, если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих держав, другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжение всего конфликта.

Статья 3. Настоящий пакт вступает в силу со дня его ратификации обеими договаривающимися сторонами и сохраняет силу в течение пяти лет. Если ни одна из договаривающихся сторон не денонсирует пакт за год до истечения срока, он будет считаться автоматически продленным на следующие пять лет.

Статья 4. Настоящий пакт подлежит ратификации в возможно короткий срок. Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Токио также в возможно короткий срок.

Источник: Внешняя политика СССР, сборник документов, т. 4, М., 1946, стр. 550.

Приводить японский вариант Пакта не вижу смысла. В нем я выделил п.3, так как он описывает условия денонсации (расторжения) Пакта.

Прежде приведем значение термина денонсации.

Денонсация – отказ государства от двустороннего (или выход из многостороннего) международного договора с предупреждением, сделанным в порядке и сроки, предусмотренные в самом международном договоре. Кроме заключаемых международных договоров, содержащих условия о возможности их денонсации, есть международные договоры, предусматривающие запрещение их денонсации при определенных обстоятельствах или в какое бы то ни было время. Денонсация многосторонних договоров имеет силу только для того государства, которое его денонсировало; между другими его участниками договор продолжает действовать.Теория государства и права в схемах и определениях. — М.: Проспект. Т. Н. Радько. 2011.

Как видим, денонсация не подразумевает временных сроков или действия договора после денонсации. В п.3. Пакта же оговаривается срок действия Пакта 5 лет, с пролонгацией Пакта на еще 5 лет. При этом оговариваются условия денонсации. Денонсацию разрешается провести за год до истечения срока договора, т.е. после 4 лет. В Пакте не говорится, что он действует после денонсации. Пакт был заключен 13 апреля 1941 года. СССР уведомил Японию о денонсации 5 апреля 1945 года. Как я понимаю, с 13 апреля Пакт был денонсирован. Все законно.

Теперь о вранье Википедии. По данной ссылке https://ru.wikipedia.org/wiki/Пакт_о_нейтралитете_между_СССР_и_Японией , утверждается со ссылкой на Черевко К.Е. Серп и молот против самурайского меча, следующее:

Н. Сато напомнил, что пакт действует до 13 апреля 1946 года и выразил надежду, что это условие будет выполнено советской стороной. Молотов ответил, что «фактически советско-японские отношения вернутся к тому положению, в котором они находились до заключения пакта». Сато заметил, что юридически это означает аннулирование, а не денонсацию договора. Молотов согласился с Н. Сато, что с точки зрения самого пакта о нейтралитете, будучи лишь денонсированным (а не аннулированным), он может юридически сохранить свою силу до 25 апреля 1946 г.[6]

Я открыл данную книгу и нашел, что данную цитату исказили, в оригинале она имеет вид:

Н. Сато заверил собеседника, что он немедленно доведет это заявление до сведения своего правительства. В связи со сделанным заявлением Н. Сато высказал мнение, что, согласно тексту пакта о нейтралитете, он сохранит свою силу в течение пяти лет со дня его ратификации, т. е. до 25 апреля 1946 г., и что правительство Японии надеется, что это условие будет выполнено советской стороной.

В ответ на это В.М. Молотов сказал, что «фактически советско-японские отношения вернутся к тому положению, в котором они находились до заключения пакта». Черевко К.Е. Серп и молот против самурайского меча. Глава 6. раздел 1.

В Википедии словам Сато придан другой окрас, они разбиты на 2 части, а Молотову приписывается то, что он не говорил.

https://smertnyy.livejournal.com/40732.html – цинк

PS. С моей точки зрения данный спор сугубо схоластичен, так как СССР имел предшествующие договоренности с США и Британской Империей о вступлении в войну против Японской Империи в рамках коалиционной войны против держав оси. Вопрос о вступлении СССР в войну против Японской Империи был решен еще задолго до формальной денонсации пакта, который с точки зрения СССР в 1945-м году прекратил свое действие. Но даже если бы он действовал и до 1950-го года, это ничего бы не изменило, так как решение о войне СССР против Японской Империи было принято еще в 1943-м году и откладывалось исключительно до момента победы над Третьим Рейхом.

«Имея в виду конечную цель вторжения в японскую метрополию, мы договорились о будущих операциях в целях усиления наступления против японцев на всех театрах. Согласованы планы быстрой переброски сил на тихоокеанский театр после крушения Германии» (с) Рузвельт, 19 сентября 1944 года.

* * *

«Я искренне желаю, и я знаю, что этого желает и Президент, вмешательства Советов в японскую войну, как было обещано Вами в Тегеране, как только германская армия будет разбита и уничтожена. Открытие русского военного фронта против японцев заставило бы их гореть и истекать кровью, особенно в воздухе, так что это значительно ускорило бы их поражение. Судя по тому, что я узнал о внутреннем положении Японии, а также о чувстве безнадежности, гнетущем ее народ, я считаю вполне возможным, что, как только нацисты будут разгромлены, трехсторонние призывы к Японии капитулировать, исходящие от наших трех великих держав, могут быть решающими. Конечно, мы должны тщательно рассмотреть все эти планы вместе. Я был бы рад приехать в Москву в октябре, если я смогу отлучиться отсюда…» (с) Черчилль, 27 сентября 1944 года.

Как не трудно заметить, предварительная договоренность со Сталиным на эту тему, была достигнута еще на Тегеранской конференции в 1943-м году, а США и Британская Империя рассматривали вступление СССР в войну (даже осенью 1944-го года) как необходимое условие скорейшего завершения войны на Тихом Океане. Подготовка к войне с Японией велась уже в 1944-м году, Сталин выполнял свои обязательства перед союзниками по антигитлеровской коалиции.

«То, что мне придется ехать на Дальний Восток, я впервые узнал летом 1944 года. После окончания Белорусской операции И.В. Сталин в беседе со мной сказал, что мне будет поручено командование войсками Дальнего Востока в войне с милитаристской Японией. А о возможности такой войны я был уже осведомлен в конце 1943 года, когда возвратилась советская делегация во главе с И.В. Сталиным с Тегеранской конференции. Мне было тогда сообщено, что наша делегация дала союзникам принципиальное согласие помочь в войне против Японии». (с) маршал Василевский

Попытки как-то обвинить СССР носят более поздний характер и связаны с пропагандой времен Холодной войны, объедки которой встречаются до сих пор, в том числе и виде попыток оспорить присоединение Курильских островов к СССР и возвращение Южного Сахалина, который Японская Империя отобрала у царской России по итогам русско-японской войны. Стоит также отметить, что во многом благодаря вступлению СССР в войну, были обеспечены позиции для усиления роли китайской компартии, которая впоследствии при помощи СССР победила в китайской гражданской войне победила режим Чан Кайши и основала Китайскую Народную Республику. Также, вступление СССР в войну с Японией привело к появлению на карте мира всеми любимой КНДР, которая до сих пор радует окружающий мир своей миролюбивой политикой.

PS2. Еще на тему войны на Тихом Океане и вчерашне-сегодняшнем юбилее окончания второй мировой войны.

1. Алексей Исаев о войне на Тихом Океане – https://youtu.be/rdm-uLgs11k (интервью берет Володарский)

2. Ролик от World of Warships посвященный линкору "Миссури", на борту которого была подписана капитуляция Японской Империи – https://youtu.be/xdjhDGJj0gA

3. О советских десантах на Курильские острова – https://youtu.be/VDXPimgfoGo

4. МО РФ опубликовало очередную порцию документов о второй мировой войне, в рамках проекта "Закономерный финал" – http://final75.mil.ru/ (по ссылке представлены рассекреченные документы посвященные победе над Японией)

Спасибо товарищу Сталину, что по завершении Великой Отечественной Войны, еще и японцев отлупили так, что тем до сих пор икается. И прекрасно без ядерных бомб обошлись.

Тут стоит вспомнить воспоминания адмирала Исакова:

"Это было … в середине тридцатых годов. Не помню, кажется, это было после парада 1 Мая, когда принимались участники парада. Ну, это так называется "участники парада", это были не командиры дивизий и полков, прошедших на параде, а верхушка командования. Не помню уже точно, в каком году это было, но помню, что в этот раз зашла речь о скорейшем развертывании строительства Тихоокеанского флота, а я по своей специальности был в какой-то мере причастен к этим проблемам. Был ужин. За ужином во главе стола сидел Сталин и рядом с ним сидел Жданов. Жданов вел стол, а Сталин ему довольно явственно подсказывал, за кого и когда пить и о ком (в известной мере даже что) говорить.

Уже довольно много выпили. А я, хотя вообще умею хорошо пить и никогда пьян не бываю, на этот раз вдруг почему-то очень крепко выпил. И понимая, что очень крепко выпил, всю энергию употреблял на то, чтобы держаться, чтобы со стороны не было заметно.

Однако, когда Сталин, вернее, Жданов по подсказке Сталина и притом в обход моего прямого начальства, сидевшего рядом со мной, за которого еще не пили, поднял тост за меня, я в ответ встал и тоже выпил. Все уже стали вставать из-за столов, все смешалось, и я подошел к Сталину. Меня просто потянуло к нему, я подошел к нему и сказал:

– Товарищ Сталин! Наш Тихоокеанский флот в мышеловке. Это все не годится. Он в мышеловке. Надо решать вопрос по-другому.

И взял его под руку и повел к громадной карте, которая висела как раз напротив того места, где я сидел за столом. Видимо, эта карта Дальневосточного театра и навела меня на эту пьяную мысль: именно сейчас же доказать Сталину необходимость решения некоторых проблем, связанных со строительством Тихоокеанского флота. Я подвел его к карте и стал ему показывать, в какую мышеловку попадает наш флот из-за того, что мы не вернем Сахалин. Я ему сказал:

– Без Южного Сахалина там, на Дальнем Востоке, большой флот строить невозможно и бессмысленно. Пока мы не возвратим этот Южный Сахалин, до тех пор у нас все равно не будет выхода в океан.

Он выслушал меня довольно спокойно, а потом сказал:

– Подождите, будет вам Южный Сахалин!

Но я это воспринял как шутку и снова стал убеждать его с пьяным упорством, что флот наш будет в ловушке на Дальнем Востоке, что нам нужно обязательно, чтобы у нас был Южный Сахалин, что без этого нет смысла строить там большой флот.

– Да я же говорю вам: будет у нас Южный Сахалин! – повторил он уже немного сердито, но в то же время усмехаясь.

Я стал говорить что-то еще, тогда он подозвал людей, да, собственно, их и звать не надо было, все столпились вокруг нас, и сказал:

– Вот, понимаете, требует от меня Исаков, чтобы мы обладали Южным Сахалином. Я ему отвечаю, что будем обладать, а он не верит мне…

Этот разговор вспомнился мне потом, в сорок пятом году…"

И еще. Из воспоминаний Громыко:

«…Когда я вошел в его кабинет, Сталин там был один. Поздоровавшись, я спросил:

— Как вы себя чувствуете после довольно напряженного начала конференции?

Сталин ответил:

— Вполне нормально.

Но я заметил, что его занимают совсем другие заботы, а не тема о личном самочувствии.

Сталин протянул мне какую-то бумагу и сказал:

— Вот письмо от Рузвельта. Я только что его получил.

А затем, чуть помедлив, добавил:

— Я хотел бы, чтобы вы перевели мне это письмо устно. Хочу до заседания хотя бы на слух знать его содержание.

Я с ходу сделал перевод. Сталин, по мере того как я говорил, просил повторить содержание той или иной фразы. Письмо посвящалось Курильским островам и Сахалину. Рузвельт сообщал о признании правительством США прав Советского Союза на находившуюся под японской оккупацией половину острова Сахалин и Курильские острова.

Этим письмом Сталин остался весьма доволен. Он расхаживал по кабинету и повторял вслух:

— Хорошо, очень хорошо!

Я заметил:

— Занятой теперь позицией США как бы реабилитируют себя в наших глазах за то, что они сочувствовали Японии в 1905 году. Тогда в Портсмуте, после русско-японской войны, велись мирные переговоры между японской делегацией и делегацией России, которую возглавлял глава правительства граф Витте. В то время США по существу помогали Японии оторвать от России ее территории.

По всему было видно, что Сталин мнение о попытке США «реабилитировать себя» полностью разделяет.

С праздником, Товарищи! С Днем Победы над империалистической Японией!