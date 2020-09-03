Постпред США в ОБСЕ призвал Россию расследовать отравление Навального

03.09.2020, 22:25, Новости дня

Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Джеймс Гилмор в четверг выступил с заявлением по поводу ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

«Вчера правительство Германии пришло к выводу, что гражданин России и лидер оппозиции Алексей Навальный был отравлен у себя на родине нервно-паралитическим отравляющим веществом от группы «Новичок». Мы призываем Россию в полной мере сотрудничать с международным сообществом в расследовании отравления. Виновные – как совершившие это преступление, так и те, по чьему заказу оно было совершено, – должны быть привлечены к ответственности. Мы надеемся на полное выздоровление г-на Навального и сопереживаем его семье», – заявил Гилмор.

Представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Джеймс Гилмор

«Я откровенно ошеломлен прозвучавшими сегодня здесь комментариями представителя Российской Федерации. Предположить, что причиной болезни Навального в Омске каким-то образом мог стать заговор западных спецслужб, – это очень странное и тревожное заявление», – сказал посол США в ОБСЕ.

«Отравление господина Навального вызывает крайнее осуждение. В прошлом Россия использовала отравляющие вещества нервно-паралитического действия «Новичок» при совершении целевых нападений: это та же группа запрещенных отравляющих веществ, которые Россия использовала для отравления Сергея и Юлии Скрипалей. Этот акт поставил под угрозу жизнь многих людей в Солсбери и Эймсбери в Соединенном Королевстве и привел к госпитализации Скрипалей, британского полицейского и двух гражданских лиц, один из которых впоследствии скончался, – напомнил посол.

«Российский народ имеет право выражать свои взгляды мирно, не опасаясь возмездия любого рода, и особенно с использованием химикатов. Семья господина Навального и россияне заслуживают полного и прозрачного расследования и привлечения виновных к ответственности», – подчеркнул Гилмор.

«Мой российский коллега задался риторическим вопросом, кому это выгодно. Ответ – любому, кто не хочет видеть подъема свободы и гражданского общества и хочет прекращения независимой политической деятельности в России, выгоден этот акт внутреннего терроризма против граждан России, у которых хватило мужества, даже после предыдущих нападений, участвовать в российском гражданском обществе», – констатировал дипломат.

«Подобные инциденты с применением насилия против критиков правительства имеют демотивирующий эффект, заставляя замолчать независимые голоса, что и является целью подобных атак. Они демонстрируют пренебрежение Россией к человеческой жизни, международному праву и своим международным обязательствам, в том числе в рамках ОБСЕ, в отношении прав человека и основных свобод, уважение к которым имеет важное значение для безопасности региона и всего мира. У Российской Федерации есть путь вперед. Этот путь – полностью транспарентное международное расследование, призванное привлечь к ответственности всех, кто участвовал в этом чудовищном нападении», – заявил Джеймс Гилмор.